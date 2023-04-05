رئيس السنغال يمنح أحمد الريسي وسام الأسد الوطني برتبة القائد

المصدر: داكار - وام

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منح ماكي سال، رئيس جمهورية السنغال، اللواء الدكتور أحمد ناصر الريسي، رئيس المنظمة الدولية للشرطة الجنائية «الإنتربول»، وسام الأسد الوطني برتبة القائد، وذلك خلال استقباله أمس في القصر الرئاسي بالعاصمة السنغالية داكار.

جاء منح الريسي الوسام تقديراً لالتزامه بعالم يسوده السلام والاستقرار العالمي ومحاربة الجريمة المنظمة في العالم، وخاصة في أفريقيا، وذلك خلال فترة ولاية الرئيس السنغالي رئاسة الاتحاد الأفريقي.

كما جاء الوسام تقديراً لرئيس الإنتربول على التزامه الدائم بخدمة الدول الـ195 الأعضاء في المنظمة.

وقد تلقى اللواء الدكتور أحمد ناصر الرئيسي دعوة من ماكي سال، رئيس جمهورية السنغال، لحضور الاحتفالات بالذكرى الـ63 للاستقلال.

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