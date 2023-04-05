هيئة تطوير معايير العمل بالشارقة تقيم موائد رمضانية لـ4500 عامل يومياً

المصدر: الشارقة - وام

ت + ت - الحجم الطبيعي

تواصل هيئة تطوير معايير العمل بالشارقة إقامة الموائد الرمضانية العمالية في حديقة الصجعة العمالية وخيمتها الرمضانية في مدينة الشارقة لتقديم وجبة إفطار لأكثر من 4500 عامل يومياً على مدار شهر رمضان المبارك بالتعاون مع الشركاء الاستراتيجيين للهيئة إلى جانب توفير محاضرات التوعية والدينية التي يقدمها محاضرون من الشرطة المجتمعية وواعظون بلغاتهم ممن تستضيفهم دائرة الشؤون الإسلامية في الشارقة.

وقال سالم يوسف القصير رئيس هيئة تطوير معايير العمل بالشارقة إن الهيئة مهتمة بإقامة موائد الإفطار والخيم الرمضانية العمالية، والتي تعد من أبرز المبادرات العمالية التي تنفذها طوال الشهر الفضيل، وتعكس هذه المبادرة مدى التزام الهيئة بتنفيذ الفعاليات الاجتماعية للعمال، لافتاً إلى أن الخيمة الرمضانية تسهم في ترسيخ قيم التضامن والتكافل بين العمال وجهات العمل، وتشكل جسراً للتواصل بين شرائح المجتمع كافة الذي اعتادت على العطاء، خصوصاً في أيام الشهر الفضيل.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز