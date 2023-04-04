جائزة دبي الدولية للقرآن الكريم تعلن أسماء الفائزين في دورتها الـ26

المصدر: البيان

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أعلنت جائزة دبي الدولية للقرآن الكريم، اليوم، أسماء الفائزين في دورتها الـ26.

وجاءت أسماء الفائزين بالمراكز العشرة الأولى على النحو التالي:

المركز الأول: صالح أحمد تكريم من بنغلاديش.

المركز الثاني: عباس هادي عمر من إثيوبيا.

المركز الثالث: خالد سليمان البركاني من المملكة العربية السعودية.

المركز الرابع: مكرر نور الدين من الكاميرون.

المركز الرابع: مكرر فتوى هادي مولانا من إندونيسيا.

المركز السادس: عبد العليم عبد الرحيم محمد حاجي من كينيا المركز السابع مكرر محمد حاج أسعد من سوريا.

المركز السابع: مكرر محمد عبده أحمد قاسم من اليمن.

المركز التاسع: مكرر عبد العزيز بن نور نسران من بروناي.

المركز التاسع: مكرر حمزة مستقيم من المغرب.

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