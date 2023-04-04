جائزة دبي الدولية للقرآن الكريم تعلن أسماء الفائزين في دورتها الـ26
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أعلنت جائزة دبي الدولية للقرآن الكريم، اليوم، أسماء الفائزين في دورتها الـ26.
وجاءت أسماء الفائزين بالمراكز العشرة الأولى على النحو التالي:
المركز الأول: صالح أحمد تكريم من بنغلاديش.
المركز الثاني: عباس هادي عمر من إثيوبيا.
المركز الثالث: خالد سليمان البركاني من المملكة العربية السعودية.
المركز الرابع: مكرر نور الدين من الكاميرون.
المركز الرابع: مكرر فتوى هادي مولانا من إندونيسيا.
المركز السادس: عبد العليم عبد الرحيم محمد حاجي من كينيا المركز السابع مكرر محمد حاج أسعد من سوريا.
المركز السابع: مكرر محمد عبده أحمد قاسم من اليمن.
المركز التاسع: مكرر عبد العزيز بن نور نسران من بروناي.
المركز التاسع: مكرر حمزة مستقيم من المغرب.