"إسلامية دبي" تطلق مسابقة "الموظف الحافظ"

المصدر: وام

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أطلقت دائرة الشؤون والإسلامية والعمل الخيري بدبي، مسابقة موظفي حكومة دبي للقرآن الكريم تحت شعار الموظف الحافظ الدورة الثانية (1444-2023)، وذلك ضمن فعاليات رمضان دبي 1444هـ، حيث بلغ عدد المتقدمين للمسابقة 119 موظفاً وموظفة، وبلغ عدد المتسابقين من الموظفين 56 موظفاً كما بلغ عدد المتسابقات من الموظفات 63 موظفة من أصل 35 جهة حكومية وشبه حكومية تقدمت للمشاركة.

وقال الدكتور حمد الشيخ أحمد الشيباني مدير عام دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري، إن المسابقات تهدف إلى تشجيع ورفع مستوى التنافس بين موظفي الدوائر الحكومية وشبه الحكومية في إمارة دبي على حفظ ومراجعة القرآن الكريم وخاصة في شهر رمضان الفضيل.

من جانبها، أوضحت منى مطر بخيت الفلاسي رئيس قسم شؤون الدارسات والمعلمات بإدارة مراكز مكتوم للقرآن الكريم وعلومه رئيسة لجان المسابقة، أن هذه المسابقة ضمن استراتيجية الدائرة لتحقيق مكانة ريادية ونهج إسلامي سمح بابتكار منظومة التعليم والتثقيف الديني الريادي في إمارة دبي.

وقالت إنه تم فتح باب الترشيح لهذه المسابقة في الفترة من 20 شعبان إلى 5 رمضان، وبدأت الاختبارات في 10 رمضان وانتهت اليوم (13 رمضان)، وسيتم الإعلان عن أسماء الفائزين وتكريمهم في موعد لاحق.

وأضافت منى الفلاسي أن هناك عدة شروط وضوابط وضعت للمشاركة في المسابقة، منها أن يكون المتقدم موظفاً أو موظفة في إحدى الدوائر المحلية الحكومية أو شبه الحكومية في إمارة دبي، وألا يكون المتسابق قد فاز في نفس الفرع في الدورة السابقة، ويستثنى من المسابقة أصحاب الوظائف الدينية ومشاهير القراء مع ضرورة استكمال جميع البيانات المطلوبة في استمارة التسجيل.

وأشارت إلى أن المسابقة تشتمل على عدة فروع منها الفرع الأول في حفظ الخمسة أجزاء الأخيرة من القرآن الكريم "من سورة الأحقاف إلى سورة الناس" والفرع الثاني في حفظ الثلاثة أجزاء الأخيرة "من سورة المجادلة إلى سورة الناس" والفرع الثالث في حفظ جزء عم والفرع الرابع في حفظ سورة الكهف.

وشملت المسابقة اليوم اختبار ثلاثة من الموظفين "عن بعد" لوجودهم خارج الدولة.

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