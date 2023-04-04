"طرق دبي" تساهم بـ 5 ملايين درهم دعماً لحملة "وقف المليار وجبة"

المصدر: وام

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أعلنت هيئة الطرق والمواصلات في دبي عن مساهمتها بـ5 ملايين درهم لدعم حملة "وقف المليار وجبة" التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، لتدشين أكبر صندوق وقفي لإطعام الطعام في رمضان بشكل مستدام.

تستهدف الحملة، التي تنضوي تحت مظلة مؤسسة مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية وتتزامن مع شهر رمضان الكريم، حشد أكبر جهد محلي وإقليمي ودولي للمساهمة في تفعيل برامج مستدامة لمكافحة الجوع والقضاء عليه في إطار مؤسسي مستدام.

وقال معالي مطر محمد الطاير، المدير العام ورئيس مجلس المديرين في هيئة الطرق والمواصلات: "تجسد حملة "وقف المليار وجبة" رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" في توسيع دائرة العمل الإنساني واستدامة العطاء، وتفخر الهيئة بأن تكون من ضمن الجهات الداعمة لحملة "وقف المليار وجبة" أكبر صندوق وقفي لإطعام الطعام بشكل مستدام".

وأضاف معاليه: "تحمل دولة الامارات رسالة تضامن ورحمة لكل الشعوب الأقل حظاً، وذلك انطلاقاً من حسها الإنساني والالتزام الأخلاقي تجاه العالم أجمع، وتحظى هذه الرسالة باهتمام كبير واستجابة من جميع الأفراد والمؤسسات في مختلف القطاعات محلياً وعالمياً، الساعية إلى الإسهام في إغاثة الفقراء والمحتاجين حول العالم".

وتسعى الحملة إلى توفير شبكة أمان غذائي للفئات الأكثر احتياجاً لاسيما في الدول التي تمر بتحديات في مجال توفير الأمن الغذائي، إلى جانب دعم ومساعدة الشرائح الأكثر هشاشة في المجتمعات خاصة ضحايا الكوارث والصراعات والأزمات حول العالم، علاوة على تدعيم ومضاعفة جهد دولة الإمارات في تعزيز المسعى العالمي للقضاء على الجوع بما يدعم تحقيق أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة لعام 2030 والتي تعد مكافحة الجوع من أهم أهدافها الـ17 التي تتضافر جهود البشرية من أجل تحقيقها.

وتواصل حملة "وقف المليار وجبة"، استقبال المساهمات في الصندوق الوقفي من المؤسسات والأفراد عبر 5 قنوات رئيسية هي الموقع الإلكتروني المخصص للحملة www.1billionmeals.ae. فيما يستقبل مركز الاتصال الخاص بالحملة مشاركات المساهمين في الوقف عبر رقم الاتصال المجاني 8009999، كما يمكن أيضاً للمساهمين المشاركة في "حملة وقف المليار وجبة" عن طريق التحويل المصرفي لحساب الحملة على رقم الحساب المعتمد AE30 0260 0010 1533 3439 802 في بنك الإمارات دبي الوطني بالدرهم الإماراتي، كما توفر حملة "وقف المليار وجبة" خيار التبرع عبر الرسائل النصية في حال الرغبة بالتبرع بدرهم واحد يومياً للمبادرة من خلال اشتراك شهري، حيث يمكن إرسال رسالة نصية بكلمة "وجبة" أو "Meal" على الرقم 1020 لمستخدمي شبكة "دو" أو على الرقم 1110 لمستخدمي شبكة "اتصالات من &e"، ويمكن للراغبين كذلك في المساهمة في حملة "وقف المليار وجبة" المشاركة عبر تطبيق "دبي الآن" DubaiNow، تحت فئة "التبرعات".

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