8 إجراءات لتسجيل أصحاب الهمم في المدارس الحكومية

المصدر: دبي-رحاب حلاوة

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حددت مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي 8 إجراءات عامة لتسجيل الطلبة من فئة أصحاب الهمم في المدارس الحكومية، وفقا لدليل خدمة تسجيل الطلبة في المدارس الحكومية " لأولياء الأمور" التي اعتمدته مؤخراً، على أن يسجل الطلبة المواطنون وأبناء المواطنات من أصحاب الهمم بداية من مرحلة رياض الأطفال وحتى مرحلة التعليم الثانوي حسب الفئات المعتمدة للدمج.

وتفصيلا: تتم عملية التسجيل المبدئي لحجز مقعد للطالب من أصحاب الهمم في المدرسة حسب ما ورد في آلية التسجيل ومن خلال الخدمة يمكن لولي الأمر حجز موعد التشخيص الأنسب، ومن ثم تكون الأولوية لطلبة أصحاب الهمم للالتحاق بأقرب روضة أو مدرسة لسكن الطالب حسب التوزيع الجغرافي للمناطق السكنية المعتمدة.

وجاء في الإجراءات إنه على ولي أمر الطالب من أصحاب الهمم تحديد إذا ما كان الطالب بحاجة الى حافلة متخصصة أو مرافق بالحافلة، ومن ثم يتم تطبيق اختبار المسح النمائي " نمو " على الطلبة الجدد المتقدمين برياض الأطفال على رابط التسجيل الالكتروني من عمر ( 4 – 6 ) سنوات بالروضة ( من قبل فريق مقابلة الطفل ) ( مطبق في مدارس دبي والإمارات الشمالية).

وأوضح الدليل ان المتقدم على رابط أصحاب الهمم يتم تشخيص الطالب المرشح للقيد في مراكز التعليم الدامج، من قبل فريق التعليم التقييم والتشخيص، لتحديد احتياجاته والبرامج والبدائل التربوية المناسبة لقدراته لدمجه في المدرسة وفي حال كانت توصيات الفريق أن البديل التربوي المناسب للطالب في جهة متخصصة أخرى يتم التنسيق مع هذه الجهات المتخصصة، وذلك خلال 15 يوم عمل، بالإضافة إلى أن تسجيل الطلبة أصحاب الهمم حسب الفئة العمرية المعتمدة، ويستثنى من ذلك الحالات التي تتم عمل دراسة الحالة لها من قبل اختصاصي التعليم الدامج سواء كانوا مناسبين لأي مدرسة أو مركز أو تسجيل جديد وتحديد المستوى الأمثل لمصلحة الطالب، فضلا عن توفير الخدمات التي يحتاجها الطلبة أصحاب الهمم في المدارس الحكومية حسب ما تم تحديده بتقرير الطالب من أصحاب الهمم.

وحدد الدليل المستندات المطلوبة لتسجيل الطلبة أصحاب الهمم بالمدارس الحكومية، وتتمثل في أوراق ثبوتية و تقرير طبي حسب الحالة ومعتمد من الجهات الصحية المعتمدة، أو تقرير نفسي معتمد من اختصاصي مرخص ومعتمد من الجهات المعنية، وتقرير طبي يصف حدة السمع والبصر حسب الحالات وشدتها.

بالإضافة إلى تقرير مستوى الحالة من المدرسة أو المركز المتردد عليه الطالب (إذا كان الطالب ينتقل من مركز أو مدرسة خاصة)، وبطاقة أصحاب الهمم (الإعاقة البصرية – الإعاقة السمعية – اضطراب طيف التوحد – الإعاقة الجسدية – الإعاقة المتعددة– الإعاقة الذهنية) والتي تستخرج من قبل ولي الأمر بوزارة تنمية المجتمع، وشهادات دراسية للمرحلة السابقة معتمدة رسمياً ومصدقة إن وجدت، فضلاً عن الخطة التربوية الفردية بالمدرسة السابقة، وفي حال كان الطفل بمراكز التدخل المبكر ومراكز أصحاب الهمم يرفق الخطة الانتقالية.

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