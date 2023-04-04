مجموعة "أ. ر. م. القابضة" تدعم "وقف المليار وجبة" بـ 10 ملايين درهم

المصدر: وام

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أعلنت مجموعة "أ.ر.م. القابضة" عن مساهمتها بمبلغ 10 ملايين درهم دعماً لحملة "وقف المليار درهم" التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، بهدف توفير شبكة أمان غذائي مستدام للفئات الأقل حظاً، والمساهمة في مكافحة الجوع وسوء التغذية حول العالم.

ويأتي تعهد مجموعة "أ.ر.م. القابضة" بدعم الصندوق الوقفي لإطعام الطعام بـ 10 ملايين درهم خلال 5 سنوات بهدف رفع المعاناة عن عشرات ملايين البشر في العالم الذين يواجهون تحديات غذائية تهدد وجودهم وإنسانيتهم.

وأكد محمد سعيد الشحي الرئيس التنفيذي لـ"مجموعة أ.ر.م القابضة" أن التزام دولة الإمارات الإنساني والخيري عمل متواصل على مدار العام، ويتجلى بأبهى صوره خلال شهر رمضان الكريم، وهذا العام تسعى حملة (وقف المليار وجبة) لمساندة الشرائح الأقل حظاً في العالم؛ وقال : ندرك أن الجوع وانعدام الأمن الغذائي يهددان عشرات الملايين ويشرفنا أن نساهم في هذا الصندوق الوقفي لإطعام الطعام.

وأشار إلى أن حملة "وقف المليار وجبة" رسالة خير وإنسانية من مجتمع الإمارات إلى الفقراء والمحتاجين في العالم، ودعوة لمضاعفة الجهود العالمية من أجل مكافحة الجوع والقضاء عليه، وتمكين الفئات الضعيفة وضحايا الحروب والأزمات والكوارث الطبيعية من العيش بكرامة واستعادة الثقة بمستقبل أفضل.

وتستكمل حملة "وقف المليار وجبة" التي تنضوي تحت مظلة مؤسسة "مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية"، النجاحات التي حققتها حملات إطعام الطعام السابقة والتي بدأت في شهر رمضان الكريم 2020 بحملة 10 ملايين وجبة، وسجلت مساهمات فاقت المستهدف بـ 15.3 مليون وجبة، وحملة 100 مليون وجبة في رمضان 2021 التي ضاعفت عدد الوجبات التي وزعتها لتصل إلى ما يعادل 220 مليون وجبة، من خلال تبرعات 385 ألف متبرع من 51 جنسية، إضافة إلى حملة "مليار وجية" في رمضان الماضي التي نجحت في تحقيق الهدف في أقل من شهر بمساهمات 320,868 متبرعاً، وتم توزيع الطعام في 50 دولة حول العالم.

( قنوات التبرع والمساهمة )

وتواصل حملة "وقف المليار وجبة"، استقبال المساهمات في الصندوق الوقفي من المؤسسات والأفراد عبر 5 قنوات رئيسية هي الموقع الإلكتروني المخصص للحملة www.1billionmeals.ae. فيما يستقبل مركز الاتصال الخاص بالحملة مشاركات المساهمين في الوقف عبر رقم الاتصال المجاني 8009999، كما يمكن أيضاً للمساهمين المشاركة في "حملة وقف المليار وجبة" عن طريق التحويل المصرفي لحساب الحملة على رقم الحساب المعتمد AE30 0260 0010 1533 3439 802 في بنك الإمارات دبي الوطني بالدرهم الإماراتي، كما توفر حملة "وقف المليار وجبة" خيار التبرع عبر الرسائل النصية في حال الرغبة بالتبرع بدرهم واحد يومياً للمبادرة من خلال اشتراك شهري، حيث يمكن إرسال رسالة نصية بكلمة "وجبة" أو "Meal" على الرقم 1020 لمستخدمي شبكة "دو" أو على الرقم 1110 لمستخدمي شبكة "اتصالات من &e"ويمكن للراغبين كذلك في المساهمة في حملة "وقف المليار وجبة" المشاركة عبر تطبيق "دبي الآن" DubaiNow، تحت فئة "التبرعات"

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