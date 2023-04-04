طحنون بن محمد يعزي بوفاة زيتون المنصوري

المصدر: العين - وام

ت + ت - الحجم الطبيعي

قدم سمو الشيخ طحنون بن محمد آل نهيان ممثل حاكم أبوظبي في منطقة العين واجب العزاء إلى سعيد زيتون محمد الشعري المنصوري وإخوانه في وفاة المغفور له والدهم، وذلك لدى زيارة سموه مجلس العزاء في منطقة المرخانية بمدينة العين.

وأعرب سمو الشيخ طحنون بن محمد آل نهيان عن صادق تعازيه ومواساته لأسرة وأبناء الفقيد، داعياً الله العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

وقدم واجب العزاء إلى جانب سموه، عدد من الشيوخ والمسؤولين.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز