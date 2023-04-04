زراعة 1000 شتلة من القرم بجانب حديقة النباتات الملحية في الشليلة

المصدر: أبوظبي-البيان

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نفذت بلدية مدينة أبوظبي، من خلال مركز بلدية الشهامة، مبادرة لزراعة 1000 شتلة من القرم بجانب حديقة النباتات الملحية التجريبية في منطقة الشليلة، الواقعة ضمن النطاق الجغرافي للمركز، مواكبة لعام الاستدامة في الإمارات، وانطلاقاً من تعزيز سبل التعاون مع الشركاء الاستراتيجيين.

وشهدت المبادرة تضافراً وتعاوناً متميزاً بين البلدية وعدد من الشركاء الاستراتيجيين، هي: وزارة التغير المناخي والبيئة، والقيادة العامة لشرطة أبوظبي، وجمعية أصدقاء البيئة، ومؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم، ومستشفى ميد كلينيك، وجمعية مرشدات الإمارات، ومفوضية أبوظبي لطلاب المدارس، كما شهدت المبادرة مشاركة 60 طالباً وطالبة من مختلف الفئات ومن أصحاب الهمم، بالإضافة إلى مشاركة ممثلي عدد من المراكز الفرعية لبلدية مدينة أبوظبي.

وهدفت المبادرة إلى توسيع غطاء غابات القرم (المانجروف) تحقيقاً للاستدامة البيئية وحفاظاً على الموارد الطبيعية وعلى التوازن البيئي، حيث لا تحتاج هذه النبتة إلى المياه العذبة، بل تعتمد على مياه البحر دون الحاجة كذلك إلى الأسمدة.

ومن أهم تأثيراتها البيئية التخفيف من آثار التغير المناخي، حيث تلعب دوراً فعالاً في خفض الانبعاثات الكربونية، وتساهم في التقليل من آثار الكوارث البحرية الطبيعية، كما تحمي السواحل من عمليات التعرية الناجمة عن الأمواج والتيارات البحرية.

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