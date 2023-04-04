100 متخصص يديرون «طموح زايد2» لتوفير الدعم لإنجاح المهمة

المصدر: دبي - أحمد يحيى

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أوضح سالم حميد المري مدير عام مركز محمد بن راشد للفضاء لـ «البيان»، أن المخرجات والنتائج العلمية للتجارب والأبحاث، التي سينفذها سلطان النيادي خلال مهمته «طموح زايد2»، سيتم توفيرها ونشرها للمجتمع العلمي العالمي خلال 6 شهور بعد انتهاء المهمة، لافتاً إلى أن هناك فريق عمل ضخماً يصل لنحو 100 شخص يُديرون المهمة، متوزعين بين دبي وهيوستن وفلوريدا، وذلك لتوفير كل الدعم لإنجاحها، ومن ثمّ الخروج بنتائج إيجابية مفيدة من خلال الأبحاث والتجارب التي سيتم تنفيذها على متن المحطة الدولية.

أبحاث متقدمة

وقال إن معظم التجارب العلمية ستكون بشكل مباشر على سلطان النيادي لمعرفة آثار الجاذبية على جسمه، وذلك ضمن سلسلة من التجارب والأبحاث المتقدمة، التي تهدف إلى التوصل لنتائج علمية مهمة، حيث سيقوم النيادي بإجراء عدد كبير منها بشكل شخصي، وستكون التجارب البحثية بالتعاون مع وكالة ناسا، ووكالة الفضاء الأوروبية، ووكالة الفضاء الكندية، والمركز الوطني لدراسات الفضاء بفرنسا، ووكالة استكشاف الفضاء اليابانية «جاكسا».

ولفت المري إلى الأبحاث العلمية للجامعات الإماراتية والتي سيجريها النيادي، وتم اختيارها عبر مشروعين بحثيين من جامعة محمد بن راشد للطب والعلوم الصحية، حيث يركز المشروع الأول على تقييم تأثير بيئة الجاذبية الصغرى في الفضاء على التفاعل بين القلب ووضعية الجسم، بينما سيعمل المشروع الثاني على دراسة خلايا الفم والأسنان على الأرض.

تجارب متنوعة

وبدأ النيادي مهمته «طموح زايد2» من خلال تنفيذ العديد من التجارب العلمية، وذلك منذ انطلاقه للمحطة الدولية قبل شهر من الآن، شملت من بينها إجراؤه مؤخراً تجارب للحصول على المياه من خلال تكرارها، وفصل الأوكسجين عن الهيدروجين للحصول على هواء للتنفس، بالإضافة إلى تجربة لمعرفة آثار الأدوية السريرية، على خلايا القلب في الفضاء ويطلق عليها «HEART2.0»، والتي تتبع جامعة ستانفورد الأمريكية، فيما تساعد هذه التجربة على منع مخاطر الإصابة بأمراض القلب لرواد الفضاء. وأجرى النيادي كذلك تجارب علمية خاصة بـعلوم «بيولوجية النبات»، من خلال (تجربة veg-05 الزراعية)، حيث قام بحفظ عينات من ثمار الطماطم التي كانت قد تمت زراعتها من قبل على متن محطة الفضاء الدولية، وذلك تمهيداً لتحليلها ضمن دراسة حول تأمين الطعام بشكل مستدام في الفضاء.

4000 ساعة

ومن المقرر أن يجري النيادي 19 تجربة علمية خلال 4000 ساعة تتضمن مجموعة من المجالات، أبرزها نظام القلب والأوعية الدموية، وآلام الظهر، واختبار وتجربة التقنيات، وعلم «ما فوق الجينات»، وجهاز المناعة، وعلوم السوائل، والنبات، والمواد، إضافة إلى دراسة النوم، والإشعاعات، بينما سيجري رواد فضاء طاقم «سبيس إكس كرو 6» أكثر من 200 تجربة.

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