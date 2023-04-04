«إيدج» تعرض 50 منتجاً وحلول دفاع في معرض «لاد الدولي» بالبرازيل

المصدر: أبوظبي - وام

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تشارك «إيدج»، إحدى مجموعات التكنولوجيا والدفاع المتقدمة الرائدة والأسرع نمواً في العالم، للمرة الأولى في معرض لاد الدولي للدفاع والأمن (LAAD) 2023، الذي تستضيفه مدينة ريو دي جانيرو البرازيلية من 11 إلى 14 أبريل الجاري.

وستعرض 10 من شركات «إيدج» ما يقرب من 50 من الحلول والمنتجات المتقدمة التي تغطي مجالات الأنظمة الجوية والبرية المستقلة والأنظمة البحرية والذخائر الموجهة بدقة والأسلحة الصغيرة والذخيرة والحرب الإلكترونية. ويعد الحدث الذي يقام كل عامين أكبر وأهم معرض تجاري في مجال الدفاع والأمن في أمريكا اللاتينية. وستعرض «إيدج» مجموعة منتجاتها المتنوعة مع تركيز واضح على الأنظمة المستقلة والأسلحة الذكية والحرب الإلكترونية مما يسلط الضوء على إمكانات التصدير الهائلة لمنتجات وحلول «إيدج» الدفاعية المتطورة تقنياً للسوق البرازيلية، وغيرها من الأسواق في جميع أنحاء القارة وكذلك إمكانات عقد شراكات تجارية وأمنية جديدة.

مشاركة ناجحة

ويأتي هذا الحدث في أعقاب مشاركة «إيدج» الناجحة للغاية في معرض الدفاع آيدكس 2023 في أبوظبي، حيث أعلنت عن عقود مبيعات كبرى بقيمة 5 مليارات دولار منها أكثر من 1.1 مليار دولار في صفقات تصدير دولية، كما أطلقت 14 منتجاً جديداً، بما في ذلك 11 من المنتجات والحلول المستقلة وغير المأهولة.

من جهته، قال منصور الملا، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لـ «إيدج»: «تتيح لنا مشاركة إيدج في معرض لاد 2023 عرض قدراتنا المتقدمة عبر المجالات الجوية والبرية والبحرية والسيبرانية، وهي مؤشر واضح على الأهمية الكبيرة التي توليها «إيدج» للسوق البرازيلية والأسواق الرئيسية الأخرى في أمريكا اللاتينية. نهدف إلى البناء على شراكاتنا القيمة مع بعض اللاعبين الرئيسيين في المنطقة، وإقامة علاقات تعاون جديدة لتوسيع حضورنا من خلال الصادرات، عبر تنمية سلاسل التوريد المحلية، والمساعدة في تطوير القدرات الدفاعية الوطنية في عموم القارة».

عروض

وفي مجال أنظمة الهواء المستقلة، ستعرض «إيدج» المركبة الجوية غير المأهولة «هنتر إس بي» (القابلة للحمل)، ونظام الطائرات غير المأهولة «هنتر 2-إس» (سرب) التي يتم إطلاقها بواسطة أنبوب، والمركبة الجوية القتالية غير المأهولة «ريتش-إس». وسيتم أيضاً عرض سلسلة QX-1 و QX-2 و QX-3 من الذخائر الجوالة، والطائرة اللوجستية غير المأهولة ثابتة الجناحين الجديدة QX6-50، إلى جانب الطائرات غير المأهولة ذات الأجنحة الدوارة «قرموشة». وستعرض شركة «هايلاندر»، التي تمتلك إيدج حصة كبيرة فيها، نظام Universal UTM (إدارة حركة المرور العالمية) لعمليات الطائرات غير المأهولة، ومنصة التحكم التفاعلية في المهام الخاصة بهذه الطائرات.

وأما الأنظمة والحلول البرية المستقلة فستكون حاضرة عبر أنظمة THeMIS وMultiscope من شركة «ميلريم».

وفي مجال الذخائر الموجهة بدقة، ستعرض «إيدج» ذخائر جو - أرض متعددة المدى الموجهة بدقة «ثندر» و«ديزرت ستينغ»، وصاروخ الدفاع الجوي «سكاي نايت»، وصاروخ كروز منخفض التكلفة «ناصف»، والذخائر المتقدمة والمعيارية دقيقة التوجيه «الطارق-إس» (المدى القياسي) و«الطارق-إل آر» (بعيدة المدى)، بالإضافة إلى الذخيرة الموجهة بدقة «راش1-إم» و«راش2- إتش» و«راش2-إم».

وبالنسبة للأسلحة الصغيرة والذخيرة، ستعرض «إيدج» مسدسات «كراكال إف»، والمدافع الرشاشة CMP 9، والبنادق الهجومية CAR 816 وCAR 817، وبنادق القنص CSR 50 وCSR 308 وCSR 338 ومجموعة كاملة من الذخيرة ذات العيار الصغير. وستشمل حلول الحرب الإلكترونية الشاملة للمجموعة نظام مكافحة التشويش GNSS ونظام GPS-PROTECT ونظام الانتحال المتطور NAVCONTROL-G ونظام تشويش الاتصالات بالتردد اللاسلكي V-PROTECT والحل الخلوي النشط المحمول جواً ACTIVE CELL-A.

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