«معاً» تطلق حملة لتشجيع الأفراد على المساهمة في دعم الأولويات الاجتماعية

المصدر: أبوظبي - البيان

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كشفت هيئة المساهمات المجتمعية «معاً»، عن إطلاق حملتها «عطاء أبوظبي»، التي تدعم الأولويات الاجتماعية التي تهم أفراد المجتمع، داعية سكان أبوظبي إلى التفاعل معها خلال الشهر الفضيل، والمساهمة في إحداث أثر اجتماعي مستدام.

وتعكس هذه الحملة رسالة الهيئة في بناء مجتمع متعاون متماسك نشط، وذلك من خلال ترسيخ قيم العطاء والمساهمة والمشاركة.

وتضمن هذه المساهمات، التي تنسجم مع شهر الخير والعطاء، إحداث أثر إيجابي يعود بالفائدة على المجتمع بفئاته المختلفة. ويمكن للمساهمين اختيار البرامج التي تتوافق مع أولوياتهم وقيمهم، حيث تتبع الهيئة الشفافية العالية في توجيه وتخصيص هذه المساهمات، بصفتها القناة الحكومية المعنية في أبوظبي بتلقي مساهمات القطاعين العام والخاص والمجتمع المدني، وتوجيهها لدعم الأولويات الاجتماعية المحددة في الإمارة.

تطبيق

وكانت هيئة المساهمات المجتمعية – معاً قد أطلقت تطبيقاً جديداً باسم «أبوظبي.. معاً» للهاتف المحمول، والذي يتيح للمساهمين إنجاز وتحقيق مشاركاتهم بيسر وسهولة، وبالإمكان تنزيل التطبيق على كل من أجهزة أبل وأندرويد.

وتعليقاً على هذا الموضوع، قال فيصل الحمودي، المدير التنفيذي لقطاع الصندوق الاستثمار الاجتماعي في هيئة «معاً»: «تتيح هيئة المساهمات المجتمعية معاً للمساهمين دعم المشاريع الهادفة إلى إحداث التغيير الإيجابي في حياة الأفراد، ما يشكل ضمانة لتحقيق الأثر الاجتماعي المنشود وفقاً للأولويات الاجتماعية المعتمدة».

مخصصات

واستفاد نحو 700 ألف شخص من أفراد المجتمع في إمارة أبوظبي من المخصصات المالية لمختلف البرامج والمبادرات الاجتماعية، التي قدّمتها هيئة «معاً» منذ تأسيسها عام 2019 عبر صندوق الاستثمار الاجتماعي، وغيرها من المحاور التي تقود التغيير المجتمعي، ولها أثر إيجابي مستدام وطويل المدى.

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