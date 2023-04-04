«الإمارات دبي الوطني» يطلق مبادرات خيرية ومجتمعية

المصدر: دبي - البيان

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أطلق بنك الإمارات دبي الوطني، مبادرات خيرية ومجتمعية يتوقع أن يستفيد منها ما يزيد على 300 ألف شخص في دولة الإمارات، بمناسبة شهر رمضان المبارك.

واحتفاءً بحلول الشهر الكريم، ستنظم المجموعة المصرفية نحو 200 نشاط تطوعي، بمشاركة ما يزيد على 1000 متطوع من برنامج بنك الإمارات دبي الوطني «إكستشينجر» للعمل التطوعي.

وقال معاذ بوخش، مدير التسويق التنفيذي في بنك الإمارات دبي الوطني: «يمثل شهر رمضان المبارك فرصة للتفكير والتواصل مع المجتمع والمشاركة في عمل الخير. والتزاماً بروح الشهر الفضيل وتقاليده الأصيلة، نحرص في بنك الإمارات دبي الوطني على رد الجميل للمحرومين والمتعففين من خلال أنشطة تركز على المجتمع وتعكس الروح الحقيقية للشهر الكريم».

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