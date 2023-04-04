المصدر: دبي - البيان

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نظمت دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي ورشة طموحي «للتوعية بأهمية الأمن السيبراني»، وهي ورشة عمل تفاعلية، قدمها فريق قسم التوطين في إدارة بناء القدرات الوطنية وفريق أمن المعلومات بالدائرة لطلبة مدرسة المواكب فرع البرشاء بدبي، بهدف تشجيع الطلاب بشكل عام والمواطنين بشكل خاص على التوجه للتخصصات المطلوبة في دبي في مجالي الأمن السيبراني، واستمرار الأعمال من تخصصات إدارية وتقنية وفنية ورقابية، وقد فاق عدد الحضور للورشة 200 طالب على مدى يومين.

وركز الفريق في الورشة على أهمية تطوير المهارات التقنية عبر مسارات تعلمية وشهادات متعددة شاركها الفريق مع الطلاب، كما ركز على أهمية تطوير المهارات الأخرى التي تساعد الطلاب على التطور في أي مجال من المجالات المهنية والتخطيط لاختيار وظيفة المستقبل بما يتماشى مع سوق العمل المستقبلي إضافةً إلى حب التعلم والاستكشاف المستمر، والتعاون والعمل الجماعي في سنوات التعلم والسنوات المهنية.

وهدفت الورشة كذلك لرفع نسبة الوعي لدى الطلاب بأهمية استخدام الإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعي والأدوات التكنولوجية المتوافرة لهم من برامج وأجهزة بشكل آمن يحفظ خصوصيتهم وبياناتهم من الاختراق والنشر ويمنعهم التعرض للتنمر السيبراني والأخطار الأخرى التي قد تنجم عن استخدام هذه الأدوات، ما لاقى تفاعلاً كبيراً وواعداً من الطلاب.

وأكدت منى بو حميد المديرة التنفيذية لقطاع موارد المستقبل في دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي، أن دولة الإمارات بشكل عام ودبي خاصة سباقة نحو التحول الرقمي في الخدمات الحكومية، وتُحرز تقدماً مُطرداً في التحول للخدمات الحكومية الرقمية، مشيرةً إلى أهمية التوعية في هذا المجال، وأهمية توافر منظومة قوية للأمن السيبراني لحماية البيانات السيادية من جرائم الاختراق والقرصنة المعلوماتية.

وقالت: إن دولة الإمارات وفرت شبكة اتحادية معززة ببنية تحتية مشتركة تسمح بتبادل البيانات بين جميع الجهات المحلية والاتحادية، وتعزز قنوات التواصل في ما بينها باستخدام بنية تكنولوجية موحدة وآمنة.

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