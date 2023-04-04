مدير برنامج زايد للإسكان: 500 قرار قرض كل شهرين إلى نهاية 2023

المصدر: دبي ــ أحمد يحيى

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قال المهندس محمد المنصوري مدير برنامج الشيخ زايد للإسكان، إنه من المقرر أن يتم الإعلان عن نحو 500 قرار كل شهرين تقريباً حتى نهاية العام الجاري، من مستفيدي القروض ضمن السياسة الإسكانية للعام 2023، وذلك بحسب تصريحات إذاعية، مبيناً أن هذه الجهود تأتي في إطار سعي وزارة الطاقة والبنية التحتية المتواصل، إلى تنفيذ توجيهات القيادة الرشيدة بتعزيز مقومات الحياة الكريمة للمواطنين، من خلال السياسة الجديدة التي تقضي بتمويل قيمة القروض الإسكانية عبر التعاون بين برنامج الشيخ زايد للإسكان والبنوك والمصارف الوطنية.

سياسة جديدة

واعتمد البرنامج في بداية مارس الجاري الدفعة الأولى من مستفيدي القروض ضمن السياسة الإسكانية للعام 2023، والتي تشمل 550 قراراً سكنياً، تنوع بين مسكن حكومي وتمويل سكني من المصارف الوطنية، وذلك بقيمة 435 مليوناً و750 ألف درهم، ليصل إجمالي ما تم الإعلان عنه من قرارات منذ وضع السياسة الإسكانية الجديدة في شهر مايو الماضي 4079 قراراً سكنياً، فيما أصدر برنامج الشيخ زايد للإسكان خلال 2022 ست دفعات من قرارات المساعدات السكنية، لتصل نسبة الالتزام بالخطة المعلن عنها إلى أكثر من 99 %.

وتهدف السياسة الجديدة لقروض الإسكان الحكومي، إلى توفير التمويل للقروض الإسكانية بالشراكة بين برنامج الشيخ زايد للإسكان مع القطاع الخاص والبنوك والمصارف الوطنية، ومن خلال خطة للسنوات الخمس 2022 ــ 2026 بكلفة 11.5 مليار درهم، لتشمل 13 ألف قرار إسكاني، وذلك تلبية للاحتياجات المستقبلية لمواطني الدولة.

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