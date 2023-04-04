سفير الدولة يحضر إفطار رئيس الوزراء الياباني

المصدر: طوكيو - وام

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حضر شهاب أحمد الفهيم، سفير الدولة لدى اليابان، حفل الإفطار الذي أقامة رئيس وزراء اليابان فوميو كيشيدا بمناسبة شهر رمضان وبحضور وزير خارجية اليابان يوشيماسا هاياشي، ورؤساء جمعيات الصداقة بين اليابان والدول المسلمة، إضافة إلى سفراء ورؤساء بعثات الدول الإسلامية المعتمدين في اليابان.

وفي كلمته بالمناسبة، أكد كيشيدا ضرورة تعزيز علاقات التعاون بين اليابان والعالم الإسلامي والتسامح ودفع جهود المجتمع الدولي نحو حل الصراعات بالطرق السلمية.

ومن جانبه، قال السفير إن حفل الإفطار دعوة للتعاون معاً، وتفهم عادات وتقاليد وديانات الشعوب المختلفة.

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