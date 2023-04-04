سفيرنا يلتقي رئيس مجلس الأعيان وأعضاء «الأخوة الأردنية - الإماراتية»

المصدر: (عمان - وام)

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التقى الشيخ خليفة بن محمد بن خالد آل نهيان سفير الدولة لدى المملكة الأردنية الهاشمية، فيصل الفايز رئيس مجلس الأعيان وأعضاء لجنة الأخوة الأردنية - الإماراتية بالمجلس، وذلك خلال أمسية رمضانية أقيمت بالعاصمة عمّان.

وأكد الشيخ خليفة بن محمد عمق العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين، التي تحظى برعاية واهتمام القيادتين الحكيمتين لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وأخيه الملك عبدالله الثاني بن الحسين.

ومن جانبهم، عبّر الفايز وأعضاء لجنة الأخوة الأردنية-الإماراتية عن اعتزازهم بالمستوى المتقدم الذي وصلت إليه العلاقات بين البلدين الشقيقين في المجالات كافة، خصوصاً البرلمانية، والحرص على تعزيزها بشكل مستمر، مشيرين إلى التنسيق عالي المستوى والانسجام الكبير في مواقف البلدين وبما يخدم المصالح المشتركة.

وجرى خلال اللقاء بحث أوجه التعاون الثنائي، وعدد من المواضيع ذات الاهتمام المشترك.

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