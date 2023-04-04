معهد دبي القضائي يطلق مسابقة «أبحاث المستقبل»

المصدر: (دبي - البيان)

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أطلق معهد دبي القضائي مسابقة «أبحاث المستقبل» المتخصصة بمجال النشر العلمي، وذلك في إطار حرصه على تحقيق الريادة في النشر والمعرفة القضائية وإثراء الفكر القانوني، من خلال توظيف قيم الاستباقية والتميز والابتكار لخلق بيئة طموحة ومحفزة على النشر وإحداث نقلة نوعية في المجالات القانونية المرتبطة بالتقنيات الحديثة.

وتستهدف مسابقة «أبحاث المستقبل» القانونيين والأكاديميين، بهدف تحفيزهم وإشراكهم في رسم ملامح المستقبل للقطاع القانوني والقضائي بطرق علمية ومنهجية مدروسة، عملاً بتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، الذي أكد أن «صناعة المستقبل لا تبنى على الاحتمالات والأرقام، بقدر ما تبنى على وضوح الرؤية والتخطيط والعمل والتنفيذ. ودبي تمتلك البنية التحتية المتطورة والقوانين التشريعية المناسبة، التي تؤهلها لتكون مركزاً عالمياً لصناعة المستقبل على صعيد المنطقة والعالم».

وتشمل المسابقة فئتين: الأولى فئة الكتب، ضمن سلسلة الدراسات والبحوث، وفئة البحوث العلمية، ضمن المجلة المحكمة، فيما تركّز المسابقة على التطبيقات القانونية والقضائية في المجالات التالية: الميتافيرس، والبيانات والخصوصية، وتطور تقنيات الطاقة والمواد الجديدة وإدارة النظم البيئية، والاقتصاد.

ويُمكن للراغبين بالمشاركة في مسابقة «أبحاث المستقبل» من القانونيين والأكاديميين والعاملين في المجالات ذات الصلة، تقديم مشاريعهم وملفاتهم في موعد أقصاه 31 أكتوبر 2023، على أن تُرسل الملفات عبر البريد الإلكتروني Research@dji.gov.ae .

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