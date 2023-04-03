"طرق دبي" تنظم مختبر "خدمات 360 من التنافس إلى التعاون"

المصدر: وام

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نظّمت هيئة الطرق والمواصلات في دبي مختبر ابتكار حكومي بعنوان "خدمات 360 من التنافس إلى التعاون" وذلك في جامعة بيرمنغهام بمدينة دبي الأكاديمية متخصِّصة في هذا المجال.

نظّم فعاليات المختبر إدارة إسعاد المتعاملين بقطاع خدمات الدعم الإداري المؤسسي في الهيئة بمشاركة عدد من الدوائر والمؤسسات الحكومية وشبه الحكومية في الإمارة - القيادة العامة لشرطة دبي، ودائرة السياحة والتسويق التجاري، ودائرة الأراضي والأملاك - وعدد من شركات القطاع الخاص من مختلف القطاعات بالإضافة إلى عدد من موظفي مؤسسات وقطاعات الهيئة.

وقالت مهيلة الزحمي، مديرة إدارة إسعاد المتعاملين في هيئة الطرق والمواصلات " تحرص الهيئة دائما على الابتكار في تقديم خدماتها إلى الجمهور من مختلف شرائح المجتمع، وتبني أفضل الأساليب المبتكرة لإسعاد المتعاملين والارتقاء بمستوى الرضا لديهم من خلال التطبيق الأمثل لسياسة "خدمات 360" والتي تمثل منظور جديد ومتكامل لمتابعة جهود التحسين على الخدمات عن طريق تبني ثمانية مبادئ رئيسية تم إدراجها ضمنالسياسة لتوحيد جهود عمل الجهات الحكومية في تقديم الخدمات، حيث تعتبر السياسة خارطة طريق وأجندة عمل لجميع الجهات الحكومية في دبي لتقديم خدمات سلسة واستباقية ومتكاملة، تواكب توقعات المتعاملين".

وأوضحت أن أهداف المختبر تمحورت حول تعزيز الفهم الشامل لمبادئ سياسة خدمات 360 وأثرها في تطوير الأداء الحكومي المتكامل، والأهداف المرجوة من تطبيق السياسة ورؤيتها، وآليات تطبيق وتطوير رحلة المتعامل المستفيد من خدمات الهيئة وبما يتفق مع مبادئ خدمات 360، وكيفية تعزيز رفع مستوى الخدمات التي توفرها الهيئة لتواكب آخر ما توصّلت إليه التكنولوجيا على مستوى العالم، وبناء بيئة إبداعية ومبتكرة تُحَفز وتشجع على توفير حلول مبتكرة لتلبية احتياجات المتعاملين وتعزيز التواصل بين الشركاء والمعنيين بتقديم الخدمات بما يُسهِمُ في تحقيق الكفاءة من إقامة الشراكات وتحقيق التناغم بين المعنيين في تقديم الخدمات، من مختلف الجهات الحكومية.

وركّز المشاركون في المختبر الحكومي للهيئة على ثمانية مبادئ "خدمات 360" وهي: تجربة رقمية أولا، الخدمات الاستباقية، خدمات وبيانات متكاملة، قنوات مخصصة وموحدة، كفاءة الخدمات، التركيز على المتعاملين، مستشار الخدمات، والشراكة مع القطاع الخاص. كما تم إدراج مخرجات هذا المختبر الإبداعي من أفكار ومقترحات الجلسات، ضمن خطط واستراتيجيات التطوير والارتقاء بمستوى الخدمات المقدّمة التي تُشرف على تنفيذها إدارة إسعاد المتعاملين في الهيئة.

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