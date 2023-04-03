اختتام جلسات الاستماع في مسابقة دبي الدولية للقرآن الكريم

المصدر: وام

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اختتمت جلسات الاستماع للمشاركين في مسابقة دبي الدولية للقرآن الكريم بدورتها الـ 26 بتنافس قوي في الأمسية العاشرة التي أقيمت بقاعة ندوة الثقافة والعلوم بمنطقة الممزر بدبي بحضور المستشار إبراهيم محمد بوملحة مستشار صاحب السمو حاكم دبي للشؤون الثقافية والإنسانية رئيس اللجنة المنظمة لجائزة دبي الدولية للقرآن الكريم والدكتور سعيد عبدالله حارب نائب رئيس اللجنة المنظمة وأعضاء اللجنة وعدد من المسؤولين ومرافقي المتسابقين، وجمهور الحضور المتابعين لفعاليات المسابقة القرآنية الدولية.

وشهدت الأمسية تنافس المتسابقين للفور بالمراكز الأولى والمتقدمة أمام لجنة التحكيم الدولية للمسابقة وهم المتسابق حمزة مستقيم من المغرب وتنافس على الحفظ برواية ورش عن نافع، فيما تنافس برواية حفص عن عاصم كل من شريم إدريسا من توجو، لقمان براشاكوا من بوروندي، وسيف محمد علي السويدي من الإمارات، وعباس هادي عمر من إثيوبيا، وعبدالله باتيل باتيل من بنما.

وأشاد فضيلة الشيخ عبدالله عيش عضو لجنة تحكيم مسابقة دبي الدولية بالجهود الكبيرة التي تبذلها اللجنة المنظمة للجائزة لخدمة القرآن الكريم وحفظته وتعليمه وطبعه ونشره وهي جهود كبيرة وراء النجاح الذي تحقق عبر مسيرة مسابقات دبي الدولية للقرآن منذ بداياتها وحتى الدورة الـ26 الحالية التي شهدت تطورا كبيرا يضاف إلى نجاحات الجائزة والتي أصبحت مسابقاتها الأولى دوليا ويتطلع كل حفظة القرآن بأنحاء العالم للمشاركة فيها، وهي تضم خيرة حفظة وحافظات القرآن الكريم من أنحاء العالم ليتنافسوا في هذا الميدان الشريف المبارك، ولم تكن الجائزة لتتبوأ هذه المنزلة لولا فضل الله سبحانه وتعالى، ثم الدعم المتواصل والعناية المستمرّة والمتابعة الحثيثة من صاحب السموّ الشيخ محمّد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، “رعاه الله”.

كما أثنى فضيلة الشيخ جمال طه محمد الكمار عضو لجنة التحكيم المبدئية على الجهود التي بذلت لرعاية المتسابقين في مسابقة دبي الدولية ونجاح الدورة الـ 26 مشيرا إلى أن الجائزة تتميز بمراحل نجاح تحققت منذ بدايتها وبعد أن بدأت بفرعي شخصية العام الإسلامية والمسابقة الدولية، فقد من الله تعالى ليستمر النجاح بتوفيق الله وإخلاص القائمين على الجائزة لتصبح 14 فرعا لخدمة كتاب الله العزيز وحفظته وطباعته ونشره، وقد شارك فضيلته في تحكيم مسابقة الشيخة هند بنت مكتوم للقرآن الكريم، واختبارات نزلاء المؤسسات العقابية، وعدة مسابقات قرآنية محلية أخرى في دبي تعنى بتحفيظ كتاب الله.

وأشاد فضيلة الشيخ الكمار باختيار فضيلة العلامة الدكتور أحمد عمر هاشم شخصية العام الإسلامية بأنه اختيار موفق صادف أهله للجهود الكبيرة التي قدمها فضيلته لخدمة الإسلام والسنة النبوية المطهرة والذود عنها وتقديمه عشرات الكتب الدعوية والسجل الأكاديمي الفكري والمنهجي الوسطي الذي تذخر به الجامعات والمكتبات بأنحاء العالم وأن هذا الاختيار يضاف إلى النجاح والاهتمام الكبير لجائزة دبي للاهتمام بعلماء الأمة، ويضيف فضيلته أنه له الشرف أنه أحد تلاميذ الدكتور أحمد عمر هاشم الذين درس لهم فضيلته بالأزهر الشريف وتعلم على يديه، وتقدم بالشكر والدعاء لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي راعي ومؤسس الجائزة على رعاية سموه ودعمه لحفظة كتاب الله وعلمائه ورعاية مسابقات دبي الدولية ودعمه اللامحدود له والشكر أيضا لرئيس وأعضاء اللجنة المنظمة على جهودهم الكبيرة وتحقيق النجاح الكبير للمسابقة.

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