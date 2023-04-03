رمضان في دبي .. تجربة روحية وثقافية غامرة لسكان دبي وزوارها

المصدر: وام

ت + ت - الحجم الطبيعي

يعتبر شهر رمضان المبارك شهراً مميزاً يمنح سكان دبي وزوارها عيش تجربة روحية وثقافية غامرة ويجمع العائلة والأصدقاء في أجواء احتفالية واجتماعية لا مثيل لها.

وتعد إمارة دبي وجهة مثالية للاحتفال بشهر رمضان نظراً لثقافة الضيافة التي تشتهر بها عالمياً حيث ترحب جميع مرافق دبي كالمراكز الثقافية ومراكز التسوق والفنادق والوجهات الشهيرة بسكان دبي وزوراها بكل حفاوة وكرم في أجواء رمضانية فريدة.

ويعتبر "مركز الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم للتواصل الحضاري" وجهة مميزة لابد من زيارتها خلال شهر رمضان المبارك في دبي حيث يتيح للزوار فرصة تجربة الأنشطة الرمضانية التقليدية مثل تجارب الإفطار والسحور وسط أجواء ترحيبية .. فيما يتولى فريق العمل الخبير في المركز مهمة تعريف الزوار بالعادات والتقاليد الرمضانية بأسلوب تعليمي هادف.

كما يقدم المركز مجموعة من الفعاليات والأنشطة خلال شهر رمضان مثل تنظيم جولات على المساجد برفقة دليل سياحي ودروس في الخط الإسلامي بالإضافة إلى نقديم القهوة العربية التقليدية والتمور بما يوفر تجربة ثقافية غنية للزوار من جميع الأعمار.

وتستضيف "مدينة إكسبو دبي" معرض "حي رمضان" الذي يستمر 50 يوماً ويضم مجموعة من الاحتفالات والعروض المميزة بمناسبة الشهر الفضيل حيث تأخذ الفعالية المميزة الزوار في رحلة مذهلة عبر العالم الإسلامي والتي تنطلق من الأحياء الإماراتية التقليدية وتتواصل نحو بلاد الشام يتبعها شمال أفريقيا وجنوب آسيا وتنتهي في ربوع الخليج العربي المعاصر.

ويسلط المعرض الضوء على المأكولات الرمضانية العالمية والإقليمية بدءاً من أشهى أصناف المأكولات الشعبية وصولاً إلى الأطباق التقليدية الأخرى التي تمنح الزوار فرصة الاستمتاع بتجربة إفطار غامرة مع الآخرين إلى جانب استكشاف المزيد عن أهمية الشهر الفضيل وأجواء الحب والمودة التي يحملها.

ويحكي "متحف الاتحاد" قصة تأسيس دولة الإمارات العربية المتحدة ويطلع زواره خلال شهر رمضان على مجموعة من المعارض التفاعلية وعروض الوسائط المتعددة إضافة إلى الأنشطة والفعاليات الخاصة التي تحتفي بالتراث والتقاليد الإماراتية الأصيلة.

وتشتهر دبي بمرافقها الترفيهية عالمية المستوى حيث توفر مجموعة واسعة من الأنشطة الترفيهية العائلية خلال شهر رمضان المبارك بدءاً من المعارض التفاعلية وورش العمل ووصولاً إلى الأنشطة والألعاب الترفيهية في الهواء الطلق وغيرها من التجارب المميزة التي تناسب الجميع.

وتوفر الإمارة عدداً كبيراً من الأنشطة الترفيهية العائلية في الهواء الطلق كتجارب السفاري الصحراوية الليلية ورحلات "قارب الداو" في وقت الغروب وركوب الجمال ما يتيح للأفراد والعائلات فرصة قضاء وقت لا ينسى خلال شهر رمضان المبارك واستكشاف الجمال الطبيعي المميز للإمارة مع مجموعة من الخيارات الترفيهية التي تلبي جميع التطلعات.

وتقدم العديد من وجهات دبي الترفيهية - بما في ذلك المنتزهات ومراكز التسوق والمتاحف - مجموعة من الباقات والعروض الرمضانية المميزة ما يمكن العائلة من الاستمتاع بوقتها بسهولة وبأسعار معقولة.

كما تحتضن دبي عدداً من المنتزهات الترفيهية التي تستقبل الزوار حتى وقت متأخر من الليل بما فيها "آي إم جي عالم من المغامرات"و"دبي باركس آند ريزورتس" حيث توفر هذه المنتزهات العديد من الأنشطة الترفيهية العائلية التي تناسب جميع الأعمار بما في ذلك مجموعة منوعة من الألعاب والمرافق الترفيهية المميزة.

وتشكل مراكز التسوق المشهورة عالمياً في دبي إحدى الوجهات الرئيسية لقضاء وقت مميز حيث تقدم من مجموعة من الأنشطة والمرافق الترفيهية المناسبة للعائلات خلال شهر رمضان المبارك.

ويقدم "عالم آية" بموقعه المميز في قلب دبي تجربة ترفيهية غامرة مع مجموعة من الأنشطة والأعمال الفنية المثالية لعشاق العروض الرقمية من النجوم والحدائق المزهرة وغيرها الكثير.

ويعد "سوق M2L "في مركز دبي المالي العالمي وجهة فريدة للزوار الباحثين عن تجربة رمضانية أصيلة في دبي حيث يقدم السوق بموقعه المميز في قلب حي دبي المالي مجموعة من المأكولات والحلويات والمشروبات العربية التقليدية التي تشكل خياراً مثالياً لوجبة الإفطار والسحور..كما يضم السوق عددا من الأكشاك التي تبيع القطع اليدوية المحلية والتذكارات والهدايا المميزة إلى جانب خيارات المأكولات الشهية ومجموعة من الأنشطة الرمضانية التقليدية مثل فن الرسم بالحناء وعروض الصقارة التراثية.

وتعتبر "القرية العالمية" وجهة مفضلة للجمهور على حد سواء خلال شهر رمضان المبارك حيث تنقل هذه الوجهة العائلية متعددة الثقافات الزوار في رحلة ثقافية مميزة عبر العالم مع مجموعة متنوعة من الأجنحة التي تمثل مناطق ودول مختلفة.

وتقدم القرية العالمية لزوارها تجربة غامرة خلال الشهر الفضيل من خلال الأنشطة والفعاليات العديدة المتنوعة والتي تحتفي بالتقاليد والثقافة الغنية لدولة الإمارات والعالم العربي حيث تشمل أنشطة القرية العالمية تجارب الإفطار والعروض الثقافية الحية ومجموعة من الأنشطة الدينية مثل قراءة القرآن الكريم والمحاضرات الدينية.. كما تضم تشكيلة واسعة من خيارات التسوق، بدءاً من القطع اليدوية المحلية ووصولاً إلى منتجات العلامات التجارية العالمية.

ويمكن للجمهور المشاركة بمجموعة من الأنشطة الثقافية المتنوعة طيلة أيام الشهر الفضيل بما فيها زيارة أسواق دبي الشهيرة والاستمتاع بالمأكولات والحلويات الرمضانية وأجواء الزينة والاحتفالات.

وتستضيف الإمارة عدداً من الفعاليات والمهرجانات المميزة خلال شهر رمضان ومنها سوق رمضان الليلي الذي يسلط الضوء على مجموعة بارزة من الفنون والحرف اليدوية المحلية. كما يمكن لجميع أفراد العائلة والأصدقاء المشاركة في الأنشطة التعليمية والترفيهية المتنوعة بما في ذلك الرسم بالحناء وورش عمل فن الخط إلى جانب الفنون الإسلامية والحرف اليدوية.

كما يمكن للجمهور وزوار المدينة من مختلف الجنسيات الاطلاع على ثقافة دبي وتاريخها الغني من خلال جلسة تصوير برعاية "جلف فوتو بلس" حيث تصطحب هذه الفعالية الضيوف في رحلة استكشافية عبر شوارع منطقة الكرامة النابضة بالحياة في دبي برفقة مجموعة من خبراء التصوير الفوتوغرافي .

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز