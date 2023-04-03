«اتصالات من &e» تخصّص أرقاماً هاتفية مميزة في مزاد «أنبل رقم» الخيري

المصدر: وام

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أعلنت "اتصالات من &e" عن تخصيص أرقام ماسية ومجموعة من أرقام الهاتف المتحرك المميزة في مزاد "أنبل رقم" الخيري الداعم لجهود حملة "وقف المليار وجبة"، التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" لتدشين أكبر صندوق وقفي لإطعام الطعام في رمضان بشكل مستدام.

وتتم المزايدة على أرقام الهاتف المتحرك المميزة في مزاد "أنبل رقم" الذي يُنظم بالتعاون مع "الإمارات للمزادات" يوم السبت الموافق 8 أبريل الجاري في فندق "فور سيزونز جميرا"في دبي، وذلك بمشاركة رجال أعمال وشخصيات داعمة للعمل الخيري والإنساني في دولة الإمارات.

ويسهم ريع مزاد "أنبل رقم" الخيري في توفير شبكة أمان غذائي للمجتمعات الأكثر احتياجاً وتحقيق أهداف حملة "وقف المليار وجبة"، التي تنضوي تحت مظلة مؤسسة مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية"، حيث تستهدف إيجاد حلول مستدامة للتصدي للجوع وأسبابه واحتواء تداعياته، وتنفيذ برامج ومشاريع ومبادرات موجّهة، ضمن خطط منهجية ومستهدفات محددة لمكافحة الجوع.

وتفتح المزادات الخيرية باب المساهمة المميزة لكبار المتبرعين ورواد العمل الخيري والإنساني في دولة الإمارات لتقديم الدعم والعون للفئات الأقل حظاً حول العالم وبطريقة مبتكرة.

وخصّصت "اتصالات من &e" أرقام هاتف متحرك من فئة ماسي بلس هي: (971548888888، 971565555500, 971568888887, 971565588888, 971565599999, 971547888888، 971542022222، 971564666664، 971545544444، 971566000006، 971562822222) تعد من الأغلى والأنبل في العالم ضمن مزاد "أنبل رقم" الخيري الداعم لحملة "وقف المليار وجبة" بالإضافة إلى أرقام الهاتف المتحرك المميزة الأخرى.

وقال مسعود م. شريف محمود، الرئيس التنفيذي لـ"اتصالات من &e": إن تعاوننا مع مؤسسة مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية في مزاد "أنبل رقم" الخيري يأتي للعام الثالث على التوالي بعد المشاركة في حملتي "100 مليون وجبة" و"مليار وجبة" في العامين الماضيين"، مؤكداً حرص "اتصالات من &e" على تيسير التبرعات والمساهمات لحملة "وقف المليار وجبة" بأساليب رقمية ومبتكرة بما يسهم في الوصول إلى هدفها النهائي.

وأكد أن مزاد "أنبل رقم" الخيري يوفر منصة تمكن أصحاب الأيادي البيضاء في مجتمع الإمارات المعطاء من المساهمة في حملة "وقف المليار وجبة" التي تترجم رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، في استدامة العمل الخيري بما يعود بالخير على المجتمعات الأقل حظاً حول العالم.

وأضاف: نتشرف في "اتصالات من &e" بدعم حملة "وقف المليار وجبة"، هذه المبادرة الملهمة التي تأتي امتداداً للرسالة الإنسانية العالمية التي تحملها دولة الإمارات منذ تأسيسها وتسهم من خلالها بجهود سباقة ومبادرات رائدة كماً ونوعاً بغية إغاثة الملهوفين والمحرومين حول العالم.

وتقدم "الإمارات للمزادات" كافة الاحتياجات الفنية واللوجستية لإنجاح تنظيم مزاد "أنبل رقم" الخيري، انطلاقاً من خبراتها في تنظيم المزادات، وذلك بالتنسيق مع مؤسسة مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية.

وتعد حملة "وقف المليار وجبة"، التي تسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة لعام 2030 وخصوصاً هدف القضاء على الجوع في العالم، الأحدث ضمن "مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية" المؤسسة الإنسانية العالمية التي تضم حالياً عشرات المبادرات والمؤسسات التي تنفذ برامج العمل الخيري والإنساني في مختلف أنحاء العالم.

وتفتح الحملة باباً جديداً من البذل والعطاء أمام المؤسسات والشركات ورجال الأعمال والشخصيات المشهود لها في العمل الإنساني والأفراد القادرين على المساهمة في الحملة، الأمر الذي يرسخ ثقافة الوقف في المجتمع الإماراتي باعتباره إرثاً ثقافياً عربياً راسخاً ورافداً إنسانياً وتنموياً حضارياً، يتم ادخاره لمستقبل الأجيال ويؤمّن لهم الاستدامة من خلال صناديق وقفية داعمة للخطط والمشاريع التنموية والمجتمعية المختلفة.

وتواصل حملة "وقف المليار وجبة"، استقبال المساهمات في الصندوق الوقفي من المؤسسات والأفراد عبر 5 قنوات رئيسية هي الموقع الإلكتروني المخصص للحملة www.1billionmeals.ae فيما يستقبل مركز الاتصال الخاص بالحملة مشاركات المساهمين في الوقف عبر رقم الاتصال المجاني 8009999، كما يمكن أيضاً للمساهمين المشاركة في "حملة وقف المليار وجبة" عن طريق التحويل المصرفي لحساب الحملة على رقم الحساب المعتمد AE30 0260 0010 1533 3439 802 في بنك الإمارات دبي الوطني بالدرهم الإماراتي، كما توفر حملة "وقف المليار وجبة" خيار التبرع عبر الرسائل النصية في حال الرغبة بالتبرع بدرهم واحد يومياً للمبادرة من خلال اشتراك شهري، حيث يمكن إرسال رسالة نصية بكلمة "وجبة" أو "Meal" على الرقم 1020 لمستخدمي شبكة "دو" أو على الرقم 1110 لمستخدمي شبكة "اتصالات من e&"" ويمكن للراغبين كذلك في المساهمة في حملة "وقف المليار وجبة" المشاركة عبر تطبيق "دبي الآن " DubaiNow، تحت فئة "التبرعات"، إلى جانب إمكانية التبرع عبر تطبيق بسمات Smiles.

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