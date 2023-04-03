مجموعة لاندمارك تساهم بـ 5 ملايين درهم لدعم «وقف المليار وجبة»

المصدر: وام

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أعلنت مجموعة لاندمارك عن مساهمتها بـ5 ملايين درهم لدعم حملة "وقف المليار وجبة" التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، لتدشين أكبر صندوق وقفي لإطعام الطعام في رمضان بشكل مستدام.

وتنضوي الحملة التي تستهدف استدامة العطاء وتفتح باباً واسعاً من البذل تحت مظلة مؤسسة مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية، وتستهدف إيجاد حلول مستدامة وتنفيذ برامج ومشاريع لمكافحة الجوع ومساندة الفئات الأقل حظا حول العالم.

وقالت رينوكا جاغتياني، رئيسة مجلس إدارة مجموعة لاندمارك: "عودتنا دولة الإمارات كل عام على إطلاق المبادرات الإنسانية الملهمة بالتزامن مع شهر رمضان الكريم، ومساهمتنا في أكبر صندوق وقفي لإطعام الطعام في رمضان بشكل مستدام، تعبر عن التزامنا بدعم قيم العطاء والخير، وفلسفة مجموعة لاندمارك القائمة على إيجاد قيمة استثنائية تترك أثراً في المجتمعات التي نتواجد فيها".

وأضافت: "تكتسب حملة "وقف المليار وجبة" أهمية قصوى، حيث يعاني عشرات الملايين حول العالم من الجوع وانعدام الأمن الغذائي والخوف من المستقبل، وكل مساهمة في هذا الصندوق الوقفي سيكون لها أثر إيجابي في رفع المعاناة عن الفقراء والمحتاجين وخاصة الفئات الضعيفة من الأطفال واللاجئين والنازحين والمتضررين من الكوارث والأزمات في العالم".

وتجسد حملة "وقف المليار وجبة" التزام دولة الإمارات بدورها الإنساني ومدها يد العون لمساعدة مختلف المجتمعات، في كل الظروف الإنسانية الصعبة، وللفئات الأكثر احتياجاً، باعتبارها سنداً وعوناً للجميع، حيث تترجم قيم العطاء الراسخة لدى أهل الإمارات، وسعيها الدؤوب لإغاثة الجوعى وإطعام الطعام، بمساهمة أهل الخير وأصحاب الأيادي البيضاء ورواد العمل الإنساني والاجتماعي، وهو ما يتماشى مع سياسة دولة الإمارات الخارجية التي تتبنى نهجاً إنسانياً راسخاً وتعتبر الأعمال الخيرية والإنسانية ركناً أساسياً ومنهجاً أصيلًا وثابتاً لها.

وتواصل حملة "وقف المليار وجبة"، استقبال المساهمات في الصندوق الوقفي من المؤسسات والأفراد عبر 5 قنوات رئيسية هي الموقع الإلكتروني المخصص للحملة www.1billionmeals.ae. فيما يستقبل مركز الاتصال الخاص بالحملة مشاركات المساهمين في الوقف عبر رقم الاتصال المجاني 8009999، كما يمكن أيضاً للمساهمين المشاركة في "حملة وقف المليار وجبة" عن طريق التحويل المصرفي لحساب الحملة على رقم الحساب المعتمد AE30 0260 0010 1533 3439 802 في بنك الإمارات دبي الوطني بالدرهم الإماراتي، كما توفر حملة "وقف المليار وجبة" خيار التبرع عبر الرسائل النصية في حال الرغبة بالتبرع بدرهم واحد يومياً للمبادرة من خلال اشتراك شهري، حيث يمكن إرسال رسالة نصية بكلمة "وجبة" أو "Meal" على الرقم 1020 لمستخدمي شبكة "دو" أو على الرقم 1110 لمستخدمي شبكة "اتصالات من &e"، ويمكن للراغبين كذلك في المساهمة في حملة "وقف المليار وجبة" المشاركة عبر تطبيق "دبي الآن" DubaiNow، تحت فئة "التبرعات".

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