تخريج الدفعة الأولى من برنامج «كفاءات الضيافة»

المصدر: البيان

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​خرجت كلية دبي للسياحة التابعة لدائرة الاقتصاد والسياحة في دبي ممثلة في إدارة توطين القطاع السياحي، الدفعة الأولى لبرنامج كفاءات الضيافة المعتمد من نافس، ضمت الدفعة تخريج 19 مواطنا ومواطنة تم توظيفهم في مجموعة جميرا وأقيم حفل التخرج في فندق برج العرب يوم 3 مارس 2023 بحضور ممثلين عن كل من كلية دبي للسياحة ووزارة الموارد البشرية والتوطين "نافس" ومجموعة جميرا الشركة الرائدة عالمياً في قطاع إدارة الفنادق الفاخرة والعضو في "دبي القابضة".

قامت مجموعة جميرا بالتعاون مع كل من كلية دبي للسياحة ونافس بإشراك مجموعة من كوادرها الوطنية في برنامج "كفاءات" ضمن برنامجها السنوي "برنامج جميرا للضيافة"، والذي يهدف إلى استقطاب المواطنين الراغبين بالعمل في القطاع الفندقي وصقل الكفاءات الإماراتية التي تتطلع لبناء مستقبل زاهر في قطاع الفنادق والضيافة.

يشمل برنامج كفاءات الضيافة من نافس تدريب المشاركين مهنياً من خلال عدد من المساقات الدراسية تتضمن برامج ودورات تصقل مهاراتهم وتعزز قدراتهم المعرفية في المجال المهني الذي سيتم توظيفهم فيه وذلك من قبل طاقم أكاديمي ذو كفاءات علمية رفيعة لضمان أفضل إعداد للمشاركين، بما من شأنه تعزيز نجاحهم المهني ضمن الوظائف التي تم إلحاقهم بها.

ويمتد البرنامج لمدة خمسة أسابيع حيث ينبغي على الملتحقين إتمام 150 ساعة تدريبية ضمن 5 مساقات تشمل ( معلومات أساسية عن صناعة الضيافة، والعمليات التشغيلية الرئيسية، والمهارات السلوكية والمهارات الإدارية، والتخطيط المهني لمسار الوظيفة) يتخللها محاضرات وأنشطة وورش عمل تفاعلية وزيارات ميدانية تمكنهم من صقل مهاراتهم وإكسابهم فهم أعمق لمتطلبات المهنة والخوض فيها.

وبهذه المناسبة قالت مريم المعيني مديرة إدارة توطين القطاع السياحي في كلية دبي للسياحة "سعداء بتخريج الدفعة الأولى من برنامج كفاءات، وهي ثمرة جهود مشتركة بين القطاعين العام والخاص لتلبية ودعم الاستراتيجية الوطنية للتوطين على مستوى الدولة، والتي يساهم فيها شركائنا في القطاع الخاص بصورة إيجابية بمن فيهم مجموعة جميرا للضيافة وذلك بما ينسجم مع أهداف الاستراتيجية الوطنية للوصول إلى النتائج المرجوة، من خلال توفير فرص وظيفية في مختلف المجالات، ونحن بدورنا نبارك لجميع الخريجين ونأمل أن يكون هذا التخريج بداية جديدة وانطلاقه نحو تحقيق الطموح المهني بالعمل في أحد أهم القطاعات التي تدعم الاقتصاد المحلي على مستوى الدولة.

وأضافت المعيني بأن هذا التخريج يعد بداية محفزة لمواصلة العمل على تدريب المزيد من المواطنين عبر برنامج كفاءات من نافس والذي يستهدف تدريب 100 مواطن خلال العام الجاري 2023. ضمن قطاعات اقتصادية مختلفة منها الضيافة والتجزئة وغيرها من القطاعات المستهدفة ضمن خطط التوطين.

وقالت منيرة الطاهر، نائب رئيس التوطين وعمليات الموارد البشرية في "مجموعة جميرا": "بصفتنا مجموعة محلية وعالمية للضيافة الفاخرة، نلتزم بتعزيز المواهب الإماراتية ونفخر بتقديم دعمنا الكامل لاستقطاب مزيد من المواطنين للعمل في هذا القطاع النشط من خلال مساعدتهم على رسم مسار تطورهم المهني، بما يتوافق مع الاستراتيجية الوطنية للسياحة 2031".

أعربت دانة البستكي من فندق جميرا بيتش عن فرحتها بالتخرج من برنامج كفاءات بقولها: "أضاف لي التدريب مع برنامج كفاءات الصفات والمهارات اللازمة للتمكن من أداء المهام الوظيفية بكفاءة وفهم أعمق، وذلك من خلال الأنشطة والتقييمات المختلفة التي كان علينا إكمالها. كما تعلمت إدارة الوقت والوعي الثقافي وأساسيات الأعمال. والأهم من ذلك أنني ممتنة لفرصة العمل عن كثب مع زملائي من مختلف القطاعات والإدارات الأخرى".

وقال محمد عبيد من برج العرب: "لقد منحتني تجربتي مع برنامج كفاءات فهماً أعمق لصناعة الضيافة في دولة الإمارات العربية المتحدة وحول العالم. تمكنت من خلاله من تطوير المعرفة حول ما يجذب الناس للقدوم إلى دولة الإمارات. بالإضافة إلى ذلك، منحني التدريب فرصة لبناء علاقات جيدة مع زملائي في جميرا".

وقالت روضة الطاهر من فندق جميرا بيتش ـ قسم تقنية المعلومات: يعد برنامج كفاءات أحد أهم البرامج التي تساعد الشباب والفتيات خاصة الخريجين الجدد لاكتساب فهم أعمق عن صناعة الضيافة، بالإضافة إلى أن البرنامج ساعدني في التعرف على العديد من مواقع الجذب التي لم أعرف عنها إلا من خلاله حيث يمكنني الآن ترشيحها للأهل والأصدقاء، فخورة بأنني جزء من هذا القطاع الواسع ولا بد أن نكون سفراء الضيافة وواجهتها المشرفة.

وأخيرا قال سلطان الزرعوني: من فندق جميرا بيتش: ساهم برنامج كفاءات في تطوير العديد من المهارات لدي وبعد إنهاء البرنامج أدركت أن العمل في القطاع السياحي أحد أهم القطاعات التي تفتح أمام الشباب العديد من الفرص الواعدة التي تضمن التطور السريع واكتساب خبرات متعددة مع أحد أهم العلامات في عالم الضيافة المتمثلة في مجموعة جميرا للضيافة.

وتجدر الإشارة إلى أن برنامج نافس برنامج وطني يهدف إلى تعزيز اقتصاد دولة الإمارات من خلال تطوير وتشجيع الكفاءات الوطنية. حيث تسعى الإمارات إلى تطوير منظومة سوق العمل في الخمسين سنة القادمة بما يخدم مصالح المواطنين على مستوى الدولة.

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