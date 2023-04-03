جمارك دبي توقع مذكرة تفاهم مع مجموعة بريد الإمارات

المصدر: البيان

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أعلنت جمارك دبي عن توقيع مذكرة تفاهم مع مجموعة بريد الإمارات بشأن منح المجموعة صلاحية إنشاء وتطوير نظام إلكتروني يخولها بتنظيم وتقديم البيانات الجمركية وذلك بغاية تيسير وتسهيل الإجراءات على المتعاملين.

وقع المذكرة سعادة أحمد محبوب مصبح المدير العام لجمارك دبي، الرئيس التنفيذي لمؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة، وسعادة عبدالله محمد الأشـرم الرئيس التنفيذي لشركة مجموعة بريد الإمارات، وذلك في المقر الرئيسي لجمارك دبي.

وأعرب سعادة أحمد محبوب مصبح المدير العام لجمارك دبي، الرئيس التنفيذي لمؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة، عن سعادته بتوقيع هذه المذكرة والتي تعزز التعاون المشترك مع مجموعة بريد الإمارات، وقال نحن ملتزمون بتحقيق سعادة متعاملينا ودعم دبي أحد أفضل المدن للعيش والعمل وعاصمة عالمية للاقتصاد والتجارة، مشيراً إلى دائرة جمارك دبي ترحب بالتعاون مع المؤسسات والهيئات والجهات الحكومية والخاصة لتقديم خدمات مبتكرة وسباقة إلى عملائها بما يضمن أفضل مستوى من الخدمات وفق خطتها 2021-2026، والتي من أهدافها تعزيز ثقافة الأداء الاحترافي والسمعة المؤسسية، بما يدعم مسيرة التنمية المستدامة واستقطاب الاستثمارات الخارجية في القطاع الجمركي من خلال زيادة العائد على العمليات التجارية.

وقال سعادة عبد الله محمد الأشرم، الرئيس التنفيذي لشركة مجموعة بريد الإمارات: "تماشياً مع رسالتنا الرامية إلى تبسيط حركة التجارة والعمليات المرتبطة بها في إمارة دبي، قمنا بتوقيع مذكرة تفاهم مع جمارك دبي بهدف تحسين كفاءة العمليات التشغيلية والاتصال. كما تهدف هذه الشراكة إلى تبني أفضل ممارسات الأعمال التي تدعم التنمية الشاملة والتدفق السلس للتجارة في دبي، مع التركيز على اعتماد العديد من المبادرات لتعزيز قدرات الطرفين في مجال الخدمات المشتركة وتطوير خدمات جديدة. ونأمل في مجموعة بريد الإمارات تحقيق أقصى استفادة من هذه الشراكة بما يمكننا من الوصول إلى أهدافنا المشتركة".

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