بتوجيهات محمد بن زايد.. وصول سفينة إماراتية ثانية إلى سوريا

المصدر: (اللاذقية - وام)

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بتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وصلت، أمس، إلى ميناء اللاذقية سفينة المساعدات الإماراتية، الثانية من نوعها، تحمل أكثر من ألفي طن؛ سيرتها هيئة الهلال الأحمر الإماراتي ضمن عملية «الفارس الشهم 2»، وذلك في إطار جهودها لتعزيز مرحلة التعافي لصالح الشعب السوري الشقيق.

وأعلنت قيادة العمليات المشتركة بوزارة الدفاع، أن هذه الشحنة تأتي امتداداً للمساعدات الإماراتية، المستمرة من خلال الجسر الجوي المتواصل منذ وقع الزلزال الشهر الماضي، وتعد السفينة الثانية هي الأكبر من نوعها، حيث تحمل «2.215 طناً» عبارة عن 1.040 طناً مواد غذائية، و600 طن مواد إغاثية، بالإضافة إلى 573 طناً مواد بناء.

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