حميد النعيمي وسعود المعلا يواصلان استقبال المهنئين بالشهر الفضيل

المصدر: عجمان، أم القيوين - وام

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واصل صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، وصاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعلا عضو المجلس الأعلى حاكم أم القيوين أمس استقبال المهنئين بالشهر الفضيل.

فقد استقبل صاحب السمو حاكم عجمان بحضور سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان في قصر الزاهر جموع المهنئين بمناسبة شهر رمضان المبارك.

وتقبل سموّهما التهاني بهذه المناسبة المباركة من الشيخ فيصل بن عبد الله المعلا، وعبد الرحمن بن علي الجروان المستشار في ديوان حاكم الشارقة، وأعيان ووجهاء القبائل، وعدد من المواطنين والمقيمين بالدولة، الذين أعربوا عن خالص تهانيهم وتبريكاتهم بهذه المناسبة المباركة، راجين المولى عز وجل أن يعيدها على سموّهما بموفور الصحة ودوام العافية وعلى دولة الإمارات وقيادتها الرشيدة وشعبها والأمتين العربية والإسلامية بالتقدم، والرقي، واليُمن، والبركات.

حضر الاستقبالات.. الشيخ عبد العزيز بن حميد النعيمي رئيس دائرة التنمية السياحية، والشيخ راشد بن حميد النعيمي رئيس دائرة البلدية والتخطيط، والشيخ سلطان بن على النعيمي، والشيخ محمد بن علي النعيمي، والشيخ الدكتور ماجد بن سعيد النعيمي رئيس ديوان الحاكم، وعبد الله أمين الشرفاء المستشار بديوان الحاكم وعدد من الشيوخ، ورؤساء ومديري الدوائر الحكومية، وكبار المسؤولين.

أم القيوين

كما استقبل صاحب السمو حاكم أم القيوين بقصر سموه بحضور سمو الشيخ راشد بن سعود بن راشد المعلا ولي عهد أم القيوين المهنئين بشهر رمضان المبارك الذين توافدوا على قصر سموه لتقديم التهاني والتبريكات بمناسبة الشهر الفضيل.

وتقبل سموه التهاني والتبريكات من الشيخ ماجد بن حمد القاسمي والشيوخ والمواطنين وأبناء القبائل وموظفي الدوائر المحلية والاتحادية بالدولة ورجال الأعمال والمستثمرين ومديري الشركات العاملة بالدولة وأبناء الجاليات العربية والإسلامية والأجنبية بالدولة.. داعين المولى عز وجل أن يديم على سموه الصحة والعافية وعلى شعب الإمارات التقدم والرقي، وعلى الأمتين العربية والإسلامية دوام الخير واليمن والبركات.

حضر الاستقبالات.. معالي الشيخ حميد بن أحمد المعلا والشيخ سيف بن راشد المعلا رئيس دائرة التنمية الاقتصادية والشيخ أحمد بن سعود بن راشد المعلا نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أم القيوين والشيخ ماجد بن سعود بن راشد المعلا رئيس دائرة السياحة والآثار وناصر سعيد التلاي مدير الديوان الأميري وراشد محمد أحمد مدير التشريفات بالديوان الأميري وسيف حميد سالم مدير مكتب سمو ولي عهد أم القيوين وعدد من المسؤولين.

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