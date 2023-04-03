سلطان القاسمي يفتتح معرض «المخطوطات العربية في الإسكوريال»

المصدر: الشارقة - وام

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افتتح صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، مساء أمس، معرض «المخطوطات العربية في الإسكوريال الإسبانية»، الذي تنظمه هيئة الشارقة للكتاب، بالتعاون مع مكتبة الإسكوريال الإسبانية ويستمر خلال الفترة من 2 إلى 9 أبريل الجاري في مقر الهيئة بالشارقة.

جولة

وتجول سموه في أقسام المعرض الذي يضم 14 مخطوطة، يعود تاريخها إلى الفترة الزمنية الواقعة بين القرنين الثالث عشر والسادس عشر الميلادي، مستمعاً سموه إلى شرح مفصل حول تاريخ المخطوطات ومضامينها وسير مؤلفيها.

حضر افتتاح المعرض بجانب صاحب السمو حاكم الشارقة كل من الشيخة بدور بنت سلطان القاسمي رئيسة الجامعة الأمريكية في الشارقة، ومعالي الشيخ سالم بن خالد القاسمي وزير الثقافة والشباب، ومعالي عبدالرحمن بن محمد العويس وزير الصحة ووقاية المجتمع، ومعالي محمد أحمد المر رئيس مجلس إدارة مؤسسة مكتبة محمد بن راشد آل مكتوم، واللواء سيف الزري الشامسي قائد عام شرطة الشارقة، وأحمد بن ركاض العامري رئيس هيئة الشارقة للكتاب، ومحمد عبيد الزعابي رئيس دائرة التشريفات والضيافة، وخوسيه لويس ديل فالي ميرينو مدير مكتبة الإسكوريال الإسبانية، وعدد من كبار المسؤولين مدراء الدوائر المحلية، والمثقفين والمهتمين بمجال المخطوطات والكتب.

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