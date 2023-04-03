حاكم رأس الخيمة يستقبل وفداً من خريجي جامعة ستانفورد الأمريكية

المصدر: رأس الخيمة - وام

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استقبل صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم رأس الخيمة، بحضور الشيخة آمنة بنت سعود بن صقر القاسمي، رئيس مجلس إدارة مكتب الاستثمار والتطوير في رأس الخيمة، في قصر سموه بمدينة صقر بن محمد أمس، وفداً من خريجي جامعة ستانفورد في الولايات المتحدة الأمريكية.

ورحب سموه، بالوفد الأكاديمي الزائر، وتبادل معهم الأحاديث حول أهمية التعليم العالي، ومواصلة رحلة التعلم الذاتي، واستخدام التكنولوجيا لمواجهة التحديات، واغتنام الفرص لاكتساب مهارات جديدة مواكبة للمتغيرات العالمية المتسارعة.

وأكد سموه أن أحد الأهداف الأساسية التي تعمل رأس الخيمة على تحقيقها، هي الارتقاء بجودة التعليم العالي وإعداد كوادر وطنية شابة مؤهلة بالعلم والمعرفة لتكون قادرة على الإسهام بإيجابية في مسيرة التنمية المستدامة بالإمارات، وفي صناعة غدٍ أفضل للأجيال القادمة.

وأشار سموه إلى أن العمل على تطوير مهارات شباب الوطن، وتعزيز جاهزيتهم للمستقبل، يمثل أولوية في كل الخطط التنموية لرأس الخيمة، فهم الضمانة لبناء اقتصاد محلي ووطني مرن ومتنوع، ولمواصلة مسيرة النماء والتطور.

من جانبهم أعرب أعضاء الوفد الأكاديمي من خريجي الجامعة الأمريكية، عن بالغ شكرهم وتقديرهم لصاحب السمو حاكم رأس الخيمة، على كرم الضيافة وحسن الاستقبال.

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