محمد بن راشد: شراكة القطاعين الحكومي والخاص بدبي نموذج عالمي

المصدر: دبي - البيان

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أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، أهمية الشراكة الاستراتيجية الفريدة التي طالما جمعت بين القطاعين الحكومي والخاص في دبي، وتمثل نموذجاً فريداً للتعاون بين القطاعين على مستوى العالم، والتي تعد ركيزة مهمة من ركائز مسيرة التطوير الشاملة في الإمارة.

جاء ذلك في استقبال سموه أمس في مجلس الشندغة، عدداً من أعيان البلاد وكبار المسؤولين ورجال الأعمال والمستثمرين، الذين قدموا للسلام على سموه، وتهنئته بشهر رمضان المبارك.

وقد تبادل صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، بحضور سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، وسمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، التهاني والتبريكات مع الحضور، الذين تمنوا لسموه دوام الصحة والعافية وأن يعيد الشهر الفضيل على دولة الإمارات وقيادتها وشعبها بالخير والتقدم والازدهار، ودعوا الله تبارك وتعالى أن يحفظ قيادتنا الرشيدة بعنايته وأن يديم على دولتنا نعمة الأمن والاستقرار والسلام.

وأكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم للحضور مجدداً الأهداف الكبيرة التي تتضمنها أجندة دبي الاقتصادية D33، والتي تسعى بها دبي للتحول إلى واحدة من أفضل ثلاث مدن اقتصادية على مستوى العالم ورابع مركز مالي عالمي بحلول 2033، وما يدعم هذه الأهداف من مقومات، ومن أبرزها البنية التحتية رفيعة المستوى والبيئة التنظيمية والتشريعية المرنة وما تهيئه تلك المعطيات أمام الشركات العالمية والمستثمرين ورجال الأعمال من فرص رحبة لتحقيق نجاحات جديدة في المنطقة.

كما أشار صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم إلى الفرص الكبيرة التي تتيحها دبي أمام المستثمرين ورجال الأعمال، عبر ما تتبناه من خطط تطوير طموحة ومشروعات عملاقة وبيئة داعمة للأعمال وهو ما رسخ مكانتها بوصفها وجهة رئيسة للاستثمار في المنطقة، وأحد المحاور الرئيسة لصناعة المال على مستوى العالم، ترسيخاً لمكانتها إحدى أهم وجهات ريادة الأعمال وأكثرها استقطاباً للكفاءات المبدعة والطاقات الخلاقة في المجالات كافة.

حضر اللقاء سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس هيئة دبي للطيران المدني الرئيس الأعلى لمجموعة طيران الإمارات، وسمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس مجلس دبي للإعلام، وعدد من الشيوخ وكبار المسؤولين.

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