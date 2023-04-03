جائزة مليحة للقرآن تكرّم الفائزين

المصدر: مليحة - البيان

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اختتم نادي مليحة الثقافي الرياضي التابع لمجلس الشارقة الرياضي تنظيمه لجائزة مليحة للقرآن الكريم، أول من أمس، ضمن فعالياته لشهر رمضان المبارك، بمشاركة 40 متسابقاً، توزّعوا على فئاتها الثلاث.

وكرّم محمد سلطان الخاصوني رئيس مجلس إدارة نادي مليحة الثقافي الرياضي، ومصبح بطي القايدي نائب رئيس المجلس البلدي لمنطقة مليحة الفائزين والفائزات.

وفي فئة حفظ سورة الفجر، فاز بالمركز الأول عبدالله ناصر مصبح بن بطي القايدي والثاني محمد ناصر مصبح بن بطي القايدي والثالث مصبح ناصر مصبح القايدي، أما في فئة حفظ سورة النبأ فاز بالمركز الأول جنا إبراهيم سمير والثاني عبد الرحمن يوسف والثالث كريم وسيم جاد الحق.

وفي فئة حفظ سورة الملك فاز بالمركز الأول يوسف محمد أحمد والثاني سارة محمد والثالث محمد يعقوب يوسف، كما جرى تكريم جميع المشاركين وعددهم أربعون بجانب تكريم لجنة التحكيم المشكلة من قبل مؤسسة الشارقة للقرآن الكريم والسنة النبوية، فرع المنطقة الوسطى.

وأكد محمد سلطان الخاصوني أن تنظيم جائزة مليحة الرمضانية للقرآن الكريم تأتي ترجمة لحرص القيادة الرشيدة على تنشئة الأجيال على كتاب الله عز وجل وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام، لذا جاءت المسابقة لتحقق هذا التوجيه في الاهتمام بالأبناء والبنات وقيام النادي بدوره كمؤسسة اجتماعية ثقافية في المقام الأول.

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