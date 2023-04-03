«دبي للقرآن».. 6 أصوات ندية في اليوم التاسع

المصدر: دبي - رامي عايش

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شهد اليوم التاسع لمسابقة دبي الدولية للقرآن الكريم تنافساً قوياً لـ 6 متسابقين في الدورة 26، التي تقام فعالياتها بمقر ندوة الثقافة والعلوم بمنطقة الممزر في دبي، وذلك بحضور المستشار إبراهيم محمد بوملحه، مستشار صاحب السمو حاكم دبي للشؤون الثقافية والإنسانية، رئيس اللجنة المنظمة لجائزة دبي الدولية للقرآن الكريم، والدكتور سعيد عبدالله حارب، نائب رئيس اللجنة المنظمة وأعضاء اللجنة، وعدد من المسؤولين وأعضاء السلك القنصلي وجمهور الحضور المتابعين لفعاليات المسابقة، وكرم الدكتور سعيد عبدالله حارب، نائب رئيس اللجنة المنظمة، محمد أسعد القنصل العام لدولة فلسطين، الذي حضر فعاليات اليوم التاسع لسماع تلاوة متسابق بلاده، وقد تنافس في الحفظ أمام لجنة تحكيم المسابقة الدولية برواية حفص عن عاصم صفوان سيناري من بوركينافاسو، وشمس الدين بارثي من مدغشقر، وإمام حسن أبو الحسن من فلسطين، وعبد الحميد جالو من غامبيا، وعباس الحسن محمد من غانا، وعبدالرحمن دياكيتي من الجابون.

اختيار

وقد أعلن خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد على هامش فعاليات اليوم التاسع لمسابقة دبي الدولية للقرآن الكريم، اختيار فضيلة الدكتور أحمد عمر هاشم شخصية العام الإسلامية، وقد رحب المستشار إبراهيم بوملحه، رئيس اللجنة المنظمة لجائزة دبي الدولية للقرآن الكريم، والدكتور سعيد عبدالله حارب، نائب رئيس اللجنة المنظمة للجائزة، وأعضاء اللجنة، اختيار فضيلة الدكتور أحمد عمر هاشم، شخصية العام الإسلامية، للخدمات العلمية الجليلة التي قدمها فضيلته لخدمة الإسلام والحديث النبوي الشريف، والدفاع عن وسطية الدين، ومباركة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، لهذا الاختيار الموفق الذي صادف أهله، كما أشاد المستشار بوملحه بمستويات المتسابقين في الدورة 26 لمسابقة دبي الدولية للقرآن، وقال: إن دولة الإمارات لتشرُف في هذه الآونة المباركة بنعمة تلاوة القرآن التي تنطلق في رحابها طيلة أيام الشهر الفضيل، حيث تعطرت أجواء البلاد والعباد بأصوات ندية وتراتيل شذية لآيات القرآن الكريم من حناجر الحفظة في المسابقة الرائدة بين مثيلاتها في العالم الإسلامي، والتي شرفت بخدمة القرآن وأهله وانقضى من عمرها في هذا المجال 26 عاماً حافلة بكثير من الإنجازات والإبداعات والتطور والرقي في خدمة كتاب الله الكريم.

كما عبر أصحاب الفضيلة أعضاء لجنة تحكيم مسابقة دبي الدولية عن غبطتهم وسرورهم لهذا الاختيار الموفق الذي صادف أهله، وقد أشاد فضيلة الدكتور أحمد ميان تاهومي، عضو لجنة التحكيم، باختيار فضيلة العلامة الدكتور أحمد عمر هاشم شخصية العام الإسلامية، وأنه اختيار صادف أهله باستحقاق للجهود العلمية الكبيرة التي قدمها فضيلته لخدمة الإسلام والسنة النبوية المشرفة، ومقدراً جهود جائزة دبي الدولية للقرآن الكريم التي ساهمت بشكل فعال في الاهتمام بكتاب الله وخدمة حفظته.

وذكر المتسابق صفوان سيناري ممثل دولة بوركينافاسو، والبالغ من العمر 20 عاماً، أنه طالب جامعي في السنة الأولى تخصص قراءات، بدأ حفظ القرآن الكريم بعمر الخامسة، وختمه بعمر الثانية عشرة في أحد مراكز التحفيظ في بلده، وشجّعه والداه على حفظ القرآن، لديه ستة إخوة يحفظ اثنان منهما القرآن، وشارك في مسابقات محلية كثيرة.

كما أفاد المتسابق شمس الدين بارثي تسافيحي مونجا ممثل دولة مدغشقر، والبالغ من العمر 23 عاماً، أنه طالب جامعي في السنة الأولى، تخصص اقتصاد، بدأ حفظ القرآن الكريم بسن الثامنة، وختمه بسن السادسة عشرة، وشجعه أستاذه في مدرسة التحفيظ على الحفظ، لديه أخ وأخت يحفظ كلاهما القرآن الكريم بفضل تشجيع الوالدين الكريمين.

أمّا المتسابق إمام محمد حسن أبو الحسن من فلسطين، والبالغ من العمر 17 عاماً، فهو طالب في السنة الثالثة من التعليم الثانوي، بدأ حفظ القرآن الكريم بعمر الرابعة عشرة، واستغرق سنتين لاستكمال حفظه وختمه، وشجّعته والدته على حفظ القرآن الكريم.

وقال المتسابق عبد الحميد جالو ممثل دولة غامبيا، والبالغ من العمر 19 عاماً إنه يدرس في السنة الثالثة من التعليم الثانوي، شجّعه والداه على حفظ القرآن، ولديه خمسة عشر أخاً وأختاً، يحفظ أكبرهم القرآن الكريم، والبقية ما زالوا صغاراً، وشارك في مسابقة الكويت العام الماضي، بدأ حفظ القرآن بعمر الثامنة، وختمه في سنتين.

كما ذكر المتسابق عباس الحسن محمد ممثل دولة غانا، والبالغ من العمر 23 عاماً، أنه حاليّاً طالب في معهد اللغات، وخريج كلية الفقه وأصوله، وبدأ حفظ القرآن الكريم بعمر الرابعة في أحد مراكز التحفيظ، وختمه بعمر الثالثة عشرة، وشجّعه والده على حفظ القرآن، ولديه أربعة إخوة يحفظ جميعهم القرآن الكريم. شارك في مسابقات محلية كثيرة، وهذه المسابقة أول مسابقة دولية يشارك فيها.

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