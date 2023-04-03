مجالس «الداخلية» الرمضانية تنطلق الأربعاء

المصدر: (أبوظبي - وام)

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تنطلق مجالس وزارة الداخلية الرمضانية تحت عنوان «المسؤولية المجتمعية.. طموح قيادة وتفاعل مجتمع»، برعاية الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية.

وتعقد بتنظيم من مكتب ثقافة احترام القانون بالإدارة العامة لحماية المجتمع والوقاية من الجريمة، بالتعاون مع إدارة الإعلام الأمني بوزارة الداخلية.

وتنطلق الحلقة الأولى من المجالس الأربعاء 5 أبريل ,تناقش موضوع «المواجهة المجتمعية الإيجابية للسلوكيات الدخيلة» وذلك في 7 مجالس، وتتناول الأولى منها محاور تعزيز القيم الوطنية والبيئة الإماراتية لمواجهة السلوكيات الدخيلة والترابط الأسري والمجتمعي ودوره في الحد من الظواهر.

وتنطلق الحلقة الثانية في 12 أبريل تحت عنوان «التنشئة المتوازنة للأطفال» في كافة مناطق الدولة من بينها ثلاثة مجالس للنساء في دبي ورأس الخيمة وأم القيوين وأربعة للرجال، حيث تتناول محاور العالم الرقمي والألعاب الإلكترونية ضرورة وخطورة والتحديات الاجتماعية والأسرية والتربوية والصحية ومستقبل النشء من الناحية الثقافية والأمنية والوطنية.

وتعقد آخر حلقات المجالس 16 أبريل من بينها مجلسان للنساء في الشارقة والفجيرة وخمسة للرجال في الإمارات الأخرى، وسوف تناقش مواضيع صناعة المحتوى وتأثيره على المجتمع .

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