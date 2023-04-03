جمارك دبي تنجز 2147 ضبطية مخدرات

المصدر: دبي - البيان

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أثمرت جهود جمارك دبي في تطوير قطاع التفتيش الجمركي في صقل ضباط الجمارك عبر الدورات التدريبية المتخصصة، وتزويد المراكز الجمركية بأحدث الأجهزة المبتكرة، بالإضافة إلى تطوير وتحسين أنظمة الرصد والاستهداف، عن إنجاز 4235 محضراً جمركياً، منها 2147 ضبطية مخدرات، إضافة إلى 75 ضبطية ملكية فكرية، أما فيما يتعلق بضبطيات التهرب من دفع الرسوم الجمركية فقد سجلت 1393 محضر ضبط، وذلك خلال العام 2022.

هدف

وأكد أحمد محبوب مصبح المدير العام لجمارك دبي الرئيس التنفيذي لمؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة أن جمارك دبي تبنت هدفاً رئيسياً في استراتيجيتها 2021-2026، وهو ريادة الجمارك الآمنة عالمياً، ويؤدي رجال الجمارك من الضباط والمفتشين دوراً رئيساً ومن منطلق واجبهم الوطني في تعزيز الأمن وحماية المجتمع والاقتصاد، من تهريب المواد الممنوعة والمقيدة والمقلدة، مشيراً إلى أن مع تقدم دبي في سباق الريادة العالمية أصبحت الإمارة نموذجاً دولياً في التصدي للمخدرات ومخاطرها وأضرارها الصحية.

وأثنى محمد عبدالله السويدي مدير إدارة الاستخبارات الجمركية (مكلف) على جهود موظفي الدائرة في المنافذ الجمركية وما يتمتعون به من حس أمني عالٍ تجاه الوطن والمواطنين والمقيمين فيه، وحرصهم على تعزيز مكانة دبي ودولة الإمارات عالمياً، نظراً لمخاطر وأضرار المواد المهربة على صحة وسلامة البشر والاقتصادات والمجتمعات، سواء أكانت هذه المواد متجهة إلى السوق المحلي أم إلى أية دولة أخرى عبر دبي.

ابتكار

وأوضحت جمارك دبي أن هناك العديد من الأنظمة الذكية التي تدعم دورها الأمني والتي تم ابتكارها وتطويرها في جمارك دبي ومنها نظام محرك المخاطر الذكي، الذي يقوم بدور رئيسي في ضبط العديد من الشحنات والمواد الممنوعة والمقيدة و«محرك المخاطر» عبارة عن نظام ذكي ابتكرته جمارك دبي يهدف إلى الحماية من التجارة غير المشروعة دون تعطيل حركة التجارة المشروعة، ويتم تغذيته من قنوات متعددة بمعلومات عن الشحنات لتتولى إدارة الاستخبارات الجمركية في جمارك دبي تحليل هذه المعلومات بهدف تحديد المخاطر واعتراض الشحنات المشتبه بها.

وطورت جمارك دبي العديد من الابتكارات التي تعزز منظومة التفتيش الجمركي ومنها «طائرة الردع الذكية» (درون) محمية بدرع شبكي مطاط يجعلها مقاومة للصدمات صمم من خلال طابعات ثلاثية الأبعاد، تعمل بكفاءة ودقة عالية لتفتيش الأماكن الضيقة والخطيرة في المناطق الجوية والبحرية والبرية التي قد تؤثر على سلامة المفتشين.

إشادات

وخلال عام 2022 حققت إدارة الاستخبارات الجمركية في جمارك دبي الكثير من الإنجازات على المستوى المحلي والإقليمي والدولي، حيث حصلت الإدارة على إشادات واسعة من قبل القنصلية الأسترالية في الدولة، وشهادات شكر من قبل القنصلية الألمانية، ومن المكتب الإقليمي في الشرق الأوسط (الريلو) والقنصلية الفرنسية، ومكتب مبادرة أمن الحاويات. وأكد المهندس عادل السويدي مدير إدارة الدعم الفني الحرص على تطوير أجهزة التفتيش الجمركي باستخدام أحدث التطبيقات الذكية لتقنية المعلومات والذكاء الاصطناعي لمواكبة التطور المستمر في عمليات الرصد والتفتيش بالدائرة من أجل تحقيق أفضل النتائج على صعيد حماية المجتمع ومنع دخول البضائع المحظورة عبر المنافذ الحدودية في إمارة دبي.

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