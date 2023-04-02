"مجموعة ويست زون" تدعم "المليار وجبة" بـ 10 ملايين درهم

المصدر: وام

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أعلنت مجموعة "ويست زون" عن مساهمتها بمبلغ 10 ملايين درهم دعماً لحملة "وقف المليار وجبة" التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، وتدشن أكبر صندوق وقفي لإطعام الطعام في رمضان بشكل مستدام.

وتعهدت "مجموعة ويست زون" بتقديم الـ 10 ملايين درهم خلال 5 سنوات، لدعم جهود الحملة، التي تنضوي تحت مظلة مؤسسة "مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية"، وتستهدف إيجاد حلول مستدامة وتنفيذ برامج ومشاريع لمكافحة الجوع ومساندة الفئات الأقل حظاً في العالم.

وقال ناريش باوناني، مؤسس ورئيس مجلس إدارة "مجموعة ويست زون": "إن حملة (وقف المليار وجبة) التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، تأتي امتداداً لمسيرة الخير والعطاء التي رسختها دولة الإمارات منذ قيام الاتحاد، لتعزيز ريادتها العالمية في المساعدات الخيرية والإنسانية لدعم الفقراء والمحتاجين والضعفاء حول العالم".

وأضاف: "نشعر بالفخر لمساهمتنا في حملة (وقف المليار وجبة)، وانضمامنا إلى قائمة الداعمين لأكبر صندوق وقفي لإطعام الطعام في رمضان، وهذا يعبر عن التزامنا بمساندة كل مبادرة خيرية وإنسانية تطلقها دولة الإمارات لمساعدة الفئات الأكثر احتياجاً في العالم، وتمكين المحرومين والقضاء على الجوع حول العالم".

وتعتبر حملة "وقف المليار وجبة"، الأحدث ضمن "مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية" المؤسسة الإنسانية العالمية التي تضم حالياً عشرات المبادرات والمؤسسات التي تنفذ برامج العمل الخيري والإنساني في مختلف أنحاء العالم.

قنوات المساهمة في الحملة

وتواصل حملة "وقف المليار وجبة"، استقبال المساهمات في الصندوق الوقفي من المؤسسات والأفراد عبر 5 قنوات رئيسية هي الموقع الإلكتروني المخصص للحملة www.1billionmeals.ae. فيما يستقبل مركز الاتصال الخاص بالحملة مشاركات المساهمين في الوقف عبر رقم الاتصال المجاني 8009999 .

كما يمكنهم المشاركة في "حملة وقف المليار وجبة" عن طريق التحويل المصرفي لحساب الحملة على رقم الحساب المعتمد AE30 0260 0010 1533 3439 802 في بنك الإمارات دبي الوطني بالدرهم الإماراتي.

وتوفر حملة "وقف المليار وجبة" خيار التبرع عبر الرسائل النصية في حال الرغبة بالتبرع بدرهم واحد يومياً للمبادرة من خلال اشتراك شهري، حيث يمكن إرسال رسالة نصية بكلمة "وجبة" أو "Meal" على الرقم 1020 لمستخدمي شبكة "دو" أو على الرقم 1110 لمستخدمي شبكة "اتصالات من &e"ويمكن للراغبين كذلك في المساهمة في حملة "وقف المليار وجبة" المشاركة عبر تطبيق "دبي الآن " DubaiNow، تحت فئة "التبرعات".

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