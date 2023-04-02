توقعات الطقس ودرجات الحرارة في الإمارات غداً

المصدر: وام

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توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً صحوا إلى غائم جزئيا بوجه عام، وغائما ومغبرا أحياناً نهاراً على بعض المناطق، ورطبا ليلاً وصباح الثلاثاء على بعض المناطق الداخلية، والرياح معتدلة إلى نشطة السرعة وقوية أحياناً خاصة على البحر مثيرة للغبار والأتربةً.

الرياح: شمالية غربية / 20 إلى 35 تصل 60 كم/س.

الخليج العربي: شديد الاضطراب - مضطرب فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 06 :01 والجزر الأول عند الساعة 18:18 والجزر الثاني عند الساعة 06:13.

بحر عمان: شديد الاضطراب - مضطرب فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 08:07 والمد الثاني عند الساعة 51 :20 والجزر الاول عند الساعة 14:31 والجزر الثاني عند الساعة 03:06.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة غدا:

المدينة الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى.

أبوظبي 26 18 90 35

دبي 27 19 90 30

الشارقة 27 20 90 35

عجمان 26 19 90 35

أم القيوين 27 18 95 40

رأس الخيمة 28 18 95 35

الفجيرة 29 20 85 30

العـين 27 17 80 25

ليوا 28 17 85 30

الرويس 25 17 80 30

السلع 26 18 80 30

دلـمـا 25 19 75 35

طنب الكبرى 24 20 80 30

طنب الصغرى 24 20 80 30

أبو موسى 24 19 80 30

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