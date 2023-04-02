بدء العمل بالآلية الجديدة لخصم المخالفات في الشارقة بنسبة 35 %

المصدر: الشارقة – عصام الدين عوض

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أكد اللواء سيف الزري الشامسي القائد العام لشرطة الشارقة لـ "البيان" بدء سريان الآلية الجديدة لخصم المخالفات في الشارقة بدءاً من أمس السبت ، وهي الخصم 35 % من قيمة المخالفة في حال سدادها خلال 60 يوماً من تاريخ ارتكابها ، كما أن الآلية الجديدة تعد نظاماً مستداماً طوال العام يهدف إلى التيسير على أفراد المجتمع ، وذلك استكمالاً للقرار الصادر من المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة بشأن مشروع الخصم الدائم لتنظيم نسبة الإعفاء من المخالفات المرورية في الإمارة، والذي جرى الإعلان عنه مؤخراً.

وقال إن هناك اقبالاً كبيراً من مرتكبي المخالفات في آخر ساعتين من انتهاء نسبة التخفيض 50 % على النظام لدفع المخالفات المترتبة عليهم ، ما شكل ضغطاً عليه ، فبالتالي لم يتمكنوا من تسديدها ، داعياً كافة السائقين وأصحاب المركبات إلى الاستفادة من قرار خفض المخالفات، وتسوية أوضاعهم وألا ينتظروا الساعات الاخيرة ، منوهاً إلى أن خدمة تسديد المخالفات متوفرة عبر تطبيق شرطة الشارقة (Sharjah Police) وتطبيق وزارة الداخلية (MOI UAE)، إلى جانب أجهزة (سهل) المنتشرة في مراكز الشرطة والمراكز التجارية في الإمارة .

برنامج

وأضاف القائد العام لشرطة الشارقة أن المجلس التنفيذي بالشارقة – دائماً – ما يقدم مشاريع تخدم أفراد المجتمع ، إضافة إلى تبني كافة المبادرات التي تصب في ذلك الاتجاه والتي أبرزها مقترح السداد المبكر للمخالفات المرورية من القيادة العامة لشرطة الشارقة ، لافتاً إلى أن هناك الكثير من أفراد المجتمع ينتظرون التخفيضات المرورية بنسبة 50 % التي تكون في أيام المناسبات الوطنية على مستوى الدولة حتى يسارعوا لتسديدها ، ولكننا ارتأينا أن يكون هناك برنامج مستدام طوال العام حتى يستفيد الشخص المرتكب مخالفة ما خلال 60 يوماً أن يستفيد من الخصم بقيمة 35 % ، كما أن ذلك التخفيض يشمل المخالفات الخفيفة وليس المخالفات المرورية المشددة والتي لا يستفيد أصحابها من ذلك القرار ، مثل القيادة بسرعة زائدة التي تشكل خطراً على السائق ومستخدمي الطريق وقيادة المركبة تحت تأثير الكحول والتسبب في وفاة شخص وإحداث تغييرات في محرك المركبة أو القاعدة من دون ترخيص ، وخلافها من المخالفات التي تعد خطرة .

لا خصم مستقبلاً

وأوضح أن الخصم سيستمر بالنسبة نفسها لمدة شهرين على أن يعفى مرتكبو المخالفات بنسبة 25 % في حال سداد قيمتها بعد مرور 60‎ يوماً، وقبل مرور سنة على تاريخ ارتكاب المخالفة، ويسقط الخصم بعد مرور عام ولا يكون عليها أي خصم مستقبلاً ، مبيناً أن هناك الكثير من الأشخاص يثقل كاهلهم تسديد تلك المخالفات ، لذا أرتأينا تطبيق ذلك النظام حتى نعطي فرصة لهم لكي يسددوا المخالفات المترتبة عليهم .

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