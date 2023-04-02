المجلس الأعلى للطاقة بدبي يستعرض إنجازات «ديوا» في تقنيات الذكاء الاصطناعي وإدارة البيانات

المصدر: البيان

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ترأس سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس المجلس الأعلى للطاقة في دبي، الاجتماع الخامس والسبعين للمجلس، والذي عقد عن بعد، بحضور معالي سعيد محمد الطاير، نائب رئيس المجلس.

استعرض المجلس الدور الحيوي لتقنيات الذكاء الاصطناعي وإدارة البيانات من خلال إنجازات مركز البيانات للحلول المتكاملة (مورو)، الشركة التابعة لديوا الرقمية الذراع الرقمي لهيئة كهرباء ومياه دبي (ش.م.ع) في تطوير الخدمات الرقمية والإدارة الذكية للبيانات وعمليات التشغيل ومعاملات المتعاملين التي تم تطبيقها في هيئة كهرباء ومياه دبي، وقد قامت مورو بتوسيع نشاطاتها في السنوات الأخيرة في تقديم الخدمات الرقمية والحلول الذكية للعديد من الشركات والمؤسسات الحكومية لتحسين الممارسات وإدخال عناصر الذكاء الاصطناعي في مختلف المحاور العملية.

وقال معالي سعيد محمد الطاير، نائب رئيس المجلس الأعلى للطاقة في دبي: " نعمل وفق رؤية وتوجيهات سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، لجعل دبي المدينة الأفضل عالمياً للعيش والعمل. حيث يحرص المجلس وأعضائه بأن تكون دبي السباقة في اقتناء وتنفيذ أحدث تقنيات الذكاء الاصطناعي وإدارة البيانات من خلال مركز (مورو) لتعزيز الخدمات الحكومية وضمان الكفاءة التشغيلية للوصول إلى أعلى درجات إسعاد المتعاملين في دبي".

كما اعتمد المجلس المرحلة النهائية من قوانين تنظيم قطاع تبريد المناطق التي تضمن فعالية العقود المبرمة بين مقدمي الخدمة والمتعاملين.

وقال سعادة أحمد بطي المحيربي: "يمنح تنظيم قطاع تبريد المناطق التراخيص لمقدمي الخدمات تماشياً مع الأطر التنظيمية المعتمدة من المجلس لرفع كفاءة عمليات التشغيل وضمان نوعية الخدمات المقدمة للمستهلكين في إمارة دبي حيث نسعى إلى تحسين المنظومة التي يتم فيها إنتاج وتوزيع طاقة تبريد عالية الكفاءة وبتكلفة مناسبة".

حضر الاجتماع سعادة أحمد بطي المحيربي، الأمين العام للمجلس، وأعضاء المجلس كلٌ من سعادة داوود الهاجري، مدير عام بلدية دبي، وسعادة عبدالله بن كلبان، العضو المنتدب لشركة الإمارات العالمية للألمنيوم، وسعادة سيف حميد الفلاسي، الرئيس التنفيذي لمجموعة إينوك، وخوان فرييل، المدير العام لمؤسسة دبي للبترول، وحسين البنا، المدير التنفيذي لقطاع الاستراتيجية والحوكمة المؤسسية في هيئة الطرق والمواصلات.

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