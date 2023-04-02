الحكام يواصلون تقبّل التهاني برمضان

المصدر: عجمان ، الفجيرة، أم القيوين - وام

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واصل صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، وصاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، وصاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعلا عضو المجلس الأعلى حاكم أم القيوين تقبّل التهاني بشهر رمضان المبارك.

عجمان

فقد استقبل صاحب السمو حاكم عجمان بحضور سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان في قصر الزاهر الليلة جموع المهنئين بمناسبة شهر رمضان المبارك.

وتقبل سموّهما التهاني بهذه المناسبة الإسلامية المباركة من معالي سهيل بن محمد المزروعي وزير الطاقة والبنية التحتية، وراشدعبد الله والشيخ طالب بن صقر القاسمي والمهندس داوود الهاجري مدير عام بلدية دبي، والدكتورحميد مجول النعيمي مدير جامعة الشارقة.

ووجهاء القبائل، وعدد من المواطنين والمقيمين في الدولة، الذين أعربوا عن خالص تهانيهم وتبريكاتهم بهذه المناسبة المباركة، راجين المولى عز وجل أن يعيدها على سموّهما بموفور الصحة ودوام العافية وعلى دولة الإمارات وقيادتها الرشيدة وشعبها والأمتين العربية والإسلامية بالتقدم، والرقي، واليمن، والبركات.

حضر الاستقبالات.. الشيخ عبد العزيز بن حميد النعيمي رئيس دائرة التنمية السياحية، والشيخ راشد بن حميد النعيمي رئيس دائرة البلدية والتخطيط في عجمان، والشيخ سلطان بن على النعيمي، والشيخ محمد بن علي النعيمي، ومعالي الشيخ الدكتور ماجد بن سعيد النعيمي رئيس ديوان الحاكم، وعدد من الشيوخ، ورؤساء ومدراء الدوائر الحكومية، وكبار المسؤولين.

الفجيرة

واستقبل صاحب السمو حاكم الفجيرة وبحضور سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي ولي عهد الفجيرة، سمو الشيخ عبدالله بن راشد المعلا نائب حاكم أم القيوين وفهد سعيد المنهالي سفير الجمهورية اليمنية لدى الدولة و جموع المهنئين بحلول شهر رمضان المبارك وسط توافد الوفود المهنئة من مختلف أنحاء الدولة الى قصر الرميلة.

حضر الاستقبالات الشيخ صالح بن محمد الشرقي رئيس دائرة الصناعة والاقتصاد بالفجيرة والشيخ راشد بن حمد الشرقي رئيس هيئة الفجيرة للثقافة والإعلام والشيخ مكتوم بن حمد الشرقي، والشيخ سيف بن حمد بن سيف الشرقي رئيس هيئة المنطقة الحرة بالفجيرة، والشيخ أحمد بن حمد سيف الشرقي.

وتقبل سموّه التهاني والتبريكات بالشهر الفضيل من الشيوخ وكبار المسؤولين ورؤساء ومدراء الدوائر المحلية والاتحادية وأعيان البلاد والمواطنين وأبناء الجاليات العربية والإسلامية والأجنبية.

وعبر المهنئون عن صادق مشاعرهم بهذه المناسبة، داعين الله عز وجل أن يعيدها على سموه بموفور الصحة والسعادة وعلى شعب دولة الإمارات العربية المتحدة بالتقدم والازدهار وعلى الأمتين العربية والإسلامية بالخير واليمن والبركات.

حضر الاستقبالات الدكتور أحمد حمدان الزيودي مدير مكتب سمو ولي العهد وعدد من كبار المسؤولين في الحكومة.

أم القيوين

كما استقبل صاحب السمو حاكم أم القيوين، أمس، بقصر سموه، بحضور سمو الشيخ راشد بن سعود بن راشد المعلا ولي عهد أم القيوين، جموع المهنئين الذين قدموا لتقديم التهاني والتبريكات بشهر رمضان المبارك.

فقد تقبل سموه التهاني والتبريكات من المواطنين وأبناء القبائل، ورجال الأعمال والتجار، وأبناء الجاليات العربية والإسلامية والأجنبية في الدولة، حيث عبّروا عن صادق مشاعرهم بهذه المناسبة الكريمة، داعين العلى القدير أن يعيدها على سموه بموفور الصحة والعافية، وعلى شعب الإمارات والأمتين العربية والإسلامية باليمن والخير.

حضر الاستقبالات، الشيخ حميد بن أحمد المعلا، والشيخ أحمد بن سعود بن راشد المعلا نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أم القيوين، والشيخ ماجد بن سعود بن راشد المعلا رئيس دائرة السياحة والآثار، وناصر سعيد التلاى مدير الديوان الأميري، وسيف حميد سالم مدير مكتب سمو ولى عهد أم القيوين، وعدد من المسؤولين.

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