«التنمية الأسرية» تطلق حملة «جيران للكل» الترويجية

المصدر: أبوظبي- البيان

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في إطار حرصها على تقديم أفضل المبادرات والمشاريع الاجتماعية المبتكرة لخدمة الأسرة في إمارة أبوظبي وتعزيز أدوارها واستقرارها ضمن مجتمع متلاحم ومتماسك.. أطلقت مؤسسة التنمية الأسرية حملة إعلامية ترويجية جديدة بعنوان (جيران للكل) تهدف من خلالها إلى الترويج عن المؤسسة وفعالياتها وبرامجها وخدماتها الاجتماعية المختلفة بشكلٍ جاذب ومبتكر، وترسخ الصورة الذهنية للمجتمع حول أدوار ومسؤوليات المؤسسة، كما تُعرّف الجمهور بمراكز المؤسسة ومواقعها، بالإضافة إلى إبراز دورها الرائد في دعم واستقرار الأسرة وتلاحمها.

وفي هذه المناسبة قالت مريم محمد الرميثي مدير عام مؤسسة التنمية الأسرية: «إن حملة»جيران للكل«تأتي في إطار جهود مؤسسة التنمية الأسرية للتواصل مع المستفيدين من خدماتها من جمهور متعدد الفئات والثقافات من مواطنين ومقيمين في إمارة أبوظبي، هذه الجهود التي تقف وراءها شخصية قيادية استثنائية هي سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، رئيسة الاتحاد النسائي العام، الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة»أم الإمارات«، التي تحرص على توجيه المؤسسة دوماً لتبنّي وتنفيذ وتوفير ما تحتاجه الأسرة من خدمات وبرامج تصب في تحقيق أهداف المؤسسة الرامية إلى المساهمة في إعداد أسرٍ مستقرة تصل بنا إلى مجتمع متلاحم ومتعاضد في وطن ينعم فيه الإنسان بالعيش الكريم وجودة حياة عالية.

وأضافت الرميثي: أن حملة(جيران للكل) التي تطلقها المؤسسة تهدف إلى الترويج عن مؤسسة التنمية الأسرية ومراكزها المتعددة بشكل جاذب ومبتكر يُعرّف بها وبالخدمات الاجتماعية المتنوعة التي تقدمها للجمهور والتي تخدم كافة شرائح الأسرة، كما تهدف الحملة إلى ترسيخ أدوار ومسؤوليات مؤسسة التنمية الأسرية في ذهنية الجمهور، بالإضافة إلى إبراز دور المؤسسة الرائد في دعم استقرار الأسرة وتلاحمها، وزيادة قاعدة العملاء الجدد والمحافظة عليهم من أجل تنمية اجتماعية مستدامة.

فعاليات

وبدأت الحملة فعالياتها من منطقة الظفرة يومي الجمعة والسبت في منتجع (المغيرة)، وستتضمن مجموعة من الفعاليات منها: (تذكرة الكلمات، بطاقة حب للأسرة، سجل قصتك، خدمة الاستشارة الأسرية، ألعاب الدمج الاجتماعي، بيت عائلة بو راشد)، وغيرها الكثير من المفاجآت والمسابقات والجوائز.

كما سيتم تفعيل الحملة في منطقة العين (حديقة العامرة الشمالية) يومي الثلاثاء والأربعاء في منطقة أبوظبي (حديقة العائلة) يومي السبت والأحد 8 و9 أبريل 2023، حيث تسعى مؤسسة التنمية الأسرية من خلال فعالياتها وبرامجها المتنوعة إلى الوصول لجميع الأفراد والفئات المجتمعية، إذ تتبنى استراتيجيات وخططاً مجتمعية تحقق التوازن والاستقرار الأسري؛ لتعزيز أواصر العلاقة بين أفراد الأسرة والمجتمع، تأكيداً على دور المؤسسة الريادي في إمارة أبوظبي، وانطلاقاً من حرصها الشديد على تصميم وتنفيذ المشاريع والبرامج المجتمعية التي تنهض بالأسرة وتنمي قدرات أفرادها، بالشكل الذي يضمن التكامل في عملية التخطيط مع رؤية وخطة أبوظبي.

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