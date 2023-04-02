جمارك دبي تنظّم «سفرة الفرضة» لكبار المواطنين

المصدر: دبي-البيان

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انطلاقاً من دعم التواصل والتفاعل مع كبار المواطنين، ودعماً لمبادرات المسؤولية المجتمعية، أقامت جمارك دبي فعالية «سفرة الفرضة» بالتعاون مع هيئة تنمية المجتمع في دبي، والتي تأتي ضمن مبادراتها خلال شهر رمضان الفضيل، حيث استضافت 60 شخصاً من كبار المواطنين ( ذكور وإناث ) في المبنى الرئيس بالدائرة، بمشاركة موظفي عدد من الدائرة وأعضاء فريق غيّاث التطوعي، حيث تناول الجميع وجبة الإفطار في أجواء رمضانية أسرية.

وتُعد فعالية «سفرة الفرضة» إحدى الفعاليات الرئيسية لجمارك دبي في شهر رمضان المبارك التي تقام بشكل سنوي تقديراً لكبار المواطنين لدورهم الكبير ومساهمتهم في بناء المجتمع، ولترسيخ علاقة الحوار وتعميق الروابط الإنسانية معهم، حيث شهد فعالية «سفرة الفرضة» قيام موظفي جمارك دبي بتبادل الأحاديث الودية والاستماع إلى الذكريات الجميلة لكبار الموطنين في أجواء أسرية تسودها المحبة والأمل والتفاؤل لهم، الأمر الذي يكون له بالأثر الإيجابي على نفوسهم وينعكس بذلك أثره على المجتمع بأكمله، وفي ختام الفعالية تم تقديم هدايا عينية لكبار المواطنين مع تقديم الشكر لهم لتلبية دعوة الإفطار في جمارك دبي.

وقد عبر ضيوف جمارك دبي عن سعادتهم بهذه المبادرة التي اعتادت الدائرة على تنظيمها بشكل سنوي، وهو يعتبر لقاء أسرياً يجمع ممن كان لهم بصمات واضحة في بناء الوطن، مع الأجيال القادمة، كما أنه يعتبر فرصة للاستفادة من تجربة الآباء والأمهات خلال حياتهم العملية.

مبادرات

وفي معرض تعليقه على المبادرة قال خليل صقر بن غريب مدير إدارة الاتصال المؤسسي في جمارك دبي: تحرص الدائرة في مبادراتها المجتمعية على إسعاد المجتمع بكافة أطيافه، والإسهام في ترسيخ قيم التطوع والعمل الجماعي بين مختلف فئاته، حيث دأبت الدائرة على تكثيف مبادراتها الخيرية والتطوعية الداعمة والمساندة لكافة الفئات خلال شهر رمضان المبارك وعلى مدار العام لتحقيق الاستدامة في المبادرات المجتمعية.

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