11000 وجبة من شرطة دبي في «رمضانكم خير»

المصدر: دبي ـ وام

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أطلقت القيادة العامة لشرطة دبي حملة مجتمعية بعنوان «رمضانكم خير»، بالتعاون مع شركة «طلبات الإمارات»، تستهدف من خلالها الفئات العمالية عبر توزيع 11 ألف وجبة إفطار خلال شهر رمضان المبارك.

وقال بطي أحمد بن درويش الفلاسي، مدير إدارة التوعية الأمنية في الإدارة العامة لإسعاد المجتمع: إن الحملة تأتي استكمالاً للجهود المشتركة والتنسيقية مع شركة التوصيل «طلبات»، لتعزيز الأمن ونشر ثقافة الوعي والالتزام بالقوانين وإجراءات السلامة في المناطق العمالية بإمارة دبي.

وأضاف الفلاسي أن هذه الحملة - التي تأتي بالتزامن مع شهر رمضان المبارك - تعزز قيم التراحم والترابط والتكافل في صورة عمل إنساني يحض عليه ديننا الحنيف، وهو «إطعام الطعام»، وأن توزيع الوجبات الغذائية، يعد فرصة مُثلى لتعزيز نشر ثقافة الوعي بين الفئات العمالية، برسائل توعوية باللغتين الانجليزية والأوردو، تتضمن إرشادات حول إجراءات الأمن والسلامة، وحقوق العمال وواجباتهم، والتأكيد على قنوات التواصل المفتوحة لترسيخ الثقة بين الشرطة والعمال.

من جانبها، قالت تاتيانا رحّال، المديرة العامة لدى «طلبات الإمارات»: يشرفنا أن نتشارك مع شرطة دبي في دعم حملة «رمضانكم خير» النبيلة، من خلال تقديم وتوزيع وجبات الإفطار في مختلف مناطق دبي في شهر رمضان الفضيل.. وتعكس هذه المبادرة الدور المجتمعي والإنساني لشرطة دبي وجهود دولة الإمارات ودورها الرائد في نشر روح العطاء والتسامح بين شرائح المجتمع وفي شتى المجالات، ويعد شهر رمضان فرصة مثالية لتعزيز التزام شركة طلبات الإمارات تجاه المجتمع بالتعاون مع الهيئات الحكومية والإنسانية، ونتطلع إلى تعاوننا المستمر مع شرطة دبي لدعم مثل هذه المبادرات السامية.

بدوره، أكد النقيب حمد الشامسي، رئيس قسم حقوق العمال في الإدارة العامة لحقوق الإنسان، أن هذه الحملة تدعم أهداف القسم في تعزيز الوعي بين العمال على اختلاف فئاتهم، بحقوقهم العمالية التي يكفلها القانون لهم إلى جانب التأكيد على قنوات التواصل مع الشرطة لتمكينهم من طرح استفساراتهم وتقديم ملاحظاتهم وشكواهم عبر مركز الاتصال 901، وتعريفهم بحقوقهم القانونية والتزاماتهم التعاقدية، منوهاً إلى أن القسم يعمل على مدار العام، وبالتعاون مع الشركاء الداخليين والخارجيين، على إطلاق مبادرات وبرامج وحملات توعوية وتثقيفية، بالإضافة إلى النزول الميداني للمواقع، دعماً لتحقيق التوجهات الاستراتيجية لشرطة دبي.

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