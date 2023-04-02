«الاتحاد الخيرية» في عجمان ترصد 15 مليوناً للمبادرات الرمضانية

المصدر: عجمان – عصام الدين عوض

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قال ناصر بن علي الجنيبي المدير التنفيذي لمؤسسة الاتحاد الخيرية بعجمان لـ«البيان»: إن المؤسسة رصدت 15 مليون درهم للمبادرات الرمضانية، كما وضعت خطة تشغيلية لشهر رمضان المبارك لتوزيع المير الرمضاني والذي يتضمن 2000 سلة غذائية قيمة الواحدة منها 500 درهم، إضافة إلى إفطار 100 ألف صائم وتوزيع زكاة المال والتي نعمل عليها حالياً، حيث نستهدف الأسر المحتاجة والمتعففة وتقديم الدعم والمساندة لهم وإدخال السرور عليهم خلال شهر رمضان الفضيل وذلك تحت شعار حملة ( خيركم يصلهم )، ثم يلي ذلك كسوة العيد وزكاة الفطر.

1000 طفل

وذكر الجنيبي إن المؤسسة تعتزم توزيع كسوة العيد على 1000 طفل لإدخال الفرحة والبهجة عليهم، بالإضافة إلى توزيع العيدية على 1000 طفل، كما أن هناك مشروع كفالة طالب العلم والذي يستهدف 1000 طالب قيمة الكفالة لكل طالب تصل إلى 7200 درهم، كما أن المؤسسة تولي الأيتام نصيباً كبيراً في برامج شهر رمضان المبارك من خلال تقديم هدايا لهم بالتعاون مع مؤسسات وهيئات متنوعة، وتستهدف المؤسسة كفالة 200 يتيم داخل الدولة بتكلفة شهرية 300 درهم وتكلفة سنوية تصل إلى 3600 درهم، كما أن الأيتام هم جزء أصيل من الفئات التي تقوم الجمعية بمساعدتهم طوال العام والتي تضم الأسر المتعففة والأرامل والمطلقات والمرضى والطلبة.

خطط

وأوضح الجنيبي أن المؤسسة وضعت خططاً للعام الجاري من خلال إطلاق المبادرات الخيرية التي تصب في صالح المحتاجين وتلمس احتياجاتهم والعمل على مساعدتهم، كما أنها تضع نصب أعينها مساعدة طلبة العلم المعسرين والأسر المحتاجة وتوزيع الزكاة حسب المصارف الشرعية ومساعدات علاجية وشهرية ودراسية وخلافها وشراء أجهزة إلكترونية وكهربائية، وكذلك توصيل التيار الكهربائي لمساكن المواطنين، بهدف مساعدة الحالات المحتاجة ومد يد العون لها .

25 مليوناً

ولفت إلى أن المؤسسة أنفقت العام الماضي 25 مليوناً و500 ألف درهم في أعمال الخير المختلفة، استفاد منها 143 ألف مستفيد من ذوي الدخول المحدودة، منهم 3 آلاف و500 طالب وطالبة، كما ستعمل على مشروع وقف بر الوالدين من خلال إنشاء برج وقفي يعود ريعه للأعمال الخيرية المتنوعة، حيث يتبقى على تكلفة استكمال البرج 20 مليون درهم، مبيناً أن كافة المشاريع الإنسانية التي وضعتها المؤسسة ضمن أولوياتها في الحملة الرمضانية تندرج في إطار المسؤولية المجتمعية .

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