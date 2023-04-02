10000 هدف «الإفطار الجوال» في الشارقة

المصدر: الشارقة – البيان

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تحرص جمعية الشارقة الخيرية على تنفيذ مشروع «الإفطار الجوال» في شهر رمضان من كل عام، وهو بمثابة مبادرة يتم من خلالها توزيع وجبات خفيفة على سائقي السيارات والجمهور بشكل عام في مناطق نائية عدة مع أذان المغرب، وتعدها الجمعية مبادرة منبثقة عن مشروعها الأكبر «إفطار صائم» الذي يأتي على رأس مشاريع الحملة الرمضانية «جود».

ويستهدف الإفطار الجوّال هذا العام توزيع 10000 وجبة إفطار في المناطق النائية في كل من غانا والهند وبنغلاديش، خلال أوقات الزحام بمعرفة متطوعي الجمعية، حيث يتم تغيير النقاط باستمرار وصولاً إلى أكبر قدر من المستفيدين. ويساهم المشروع الذي يعمل على إفطار الصائمين في تلك المناطق على توفير الوجبات الجاهزة للصائمين، وهي سنة حميدة تحرص عليها الجمعية .

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