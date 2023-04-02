«كهرباء دبي» تبحث التعاون مع «سيمنس العالمية»

المصدر: دبي - البيان

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استقبل معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، سابين إرلينغهاجن، الرئيس التنفيذي لبرامج الشبكات في شركة سيمنس، لمناقشة أحدث التطورات في تقنيات الشبكة الذكية، وحضر الاجتماع، الذي عقد في المقر الرئيس للهيئة، عدد من مسؤولي هيئة كهرباء ومياه دبي وشركة سيمنس.



تطورات تقنية



ناقش الاجتماع آخر التطورات في قطاع الطاقة وسبل تعزيز التعاون بين الهيئة وشركة سيمنس في مجال تقنيات الشبكات الذكية ودورها في تعزيز التوزيع الفعال والمستدام للطاقة. كما ركزت النقاشات على أحدث التطورات في التقنيات الرقمية واستخداماتها في تحسين أداء الشبكات الذكية.



التنمية المستدامة



وأكد معالي الطاير التزام هيئة كهرباء ومياه دبي بتعزيز التنمية المستدامة، مشيراً إلى ريادة الهيئة في تبني تقنيات الشبكة الذكية لتعزيز كفاءة واستدامة عملياتها. وأوضح أن الشبكة الذكية للهيئة، باستثمارات إجمالية تصل إلى 7 مليارات درهم حتى عام 2035، تتيح ميزات متقدمة بما في ذلك إمكانية التشغيل التبادلية بين مختلف أنحاء شبكة الكهرباء والمياه.



وتضمن الشبكة الذكية مواصلة الهيئة تقديم خدمات متكاملة ومتصلة على مدار الساعة، وفق أعلى معايير التوافرية والاعتمادية والموثوقية والاستدامة.



وتعزز الشبكة الذكية قوة بنية الهيئة التحتية المتطورة والمرنة، بما يتيح إدارة المرافق والخدمات عبر أنظمة ذكية ومترابطة تعتمد على أحدث التقنيات الإحلالية للثورة الصناعية الرابعة بما في ذلك الذكاء الاصطناعي، وتقنية البلوك تشين، وتخزين الطاقة، وإنترنت الأشياء وغيرها.



الشبكات الذكية



من جهتها، قالت إرلينغهاجن: «تعد الشبكات الذكية ركيزة أساسية في مسيرة التحول الرقمي للشركات التي توفر خدمات الطاقة وشرطاً أساسياً للمجتمعات القائمة على الطاقة المستدامة. وفي سيمنس، نفتخر بشراكتنا مع هيئة كهرباء ومياه دبي والتي تمتد لأكثر من 30 عاماً، حيث نسهم في توفير التكنولوجيا التي تساعد الهيئة على تحقيق أهدافها في مجال الاستدامة، فبرامج الشبكات التي توفرها سيمنس تساعد على زيادة سعة استضافة مصادر الطاقة المتجددة ضمن شبكة الطاقة الخاصة بالهيئة في مراحل التخطيط للشبكات والتشغيل والصيانة، دون التأثير على الاعتمادية أو السلامة أو الكفاءة. وتلتزم كل من هيئة كهرباء ومياه دبي وسيمنس بتشغيل شبكات طاقة متجددة بنسبة 100 % لدعم الجهود العالمية للوصول إلى الحياد الكربوني».



وأشادت إرلينغهاجن بجهود هيئة كهرباء ومياه دبي في اعتماد تقنيات الشبكة الذكية، وسلطت الضوء على التزام شركة سيمنس بدعم هيئة كهرباء ومياه دبي في تحقيق أهداف الاستدامة، كما أكدت أهمية التعاون بين المؤسسات الحكومية والخاصة لتطوير حلول مبتكرة في قطاع الطاقة.

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