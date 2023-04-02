«كهرباء الشارقة» تعيّن دفعة أولى من الكفاءات المواطنة

المصدر: الشارقة - البيان

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انتهت هيئة كهرباء ومياه وغاز الشارقة من إجراءات تعيين الدفعة الأولى التي تشمل 22 من المرشحين للتوظيف من ذوي التخصصات الهندسية المختلفة (الكهربائية والميكانيكية والكيميائية والمدنية) ممن اجتازوا المقابلات الوظيفية، وذلك من منطلق الاستمرار في العمليات التطويرية في الهيئة، وإفساح المجال للكوادر المواطنة الشابة ومنحهم الفرصة في المشاركة بمسيرة تعزيز أدائها.

وقال عبدالله عبدالرحمن الشامسي، مدير عام هيئة كهرباء ومياه وغاز الشارقة: إن تعيين الموظفين المواطنين الجدد يأتي تنفيذاً لرؤى وتوجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم الشارقة، وضمن خطة التوظيف الموضوعة لعام 2023، لتلبية احتياجات الهيئة الفنية، مؤكداً ثقته بتحملهم مسؤولية عملية التطوير بما يتوافق مع المعايير المطلوبة والهادفة إلى الارتقاء بمستوى أداء الهيئة خلال المرحلة المقبلة.

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