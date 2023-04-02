رئيس الدولة يتلقى تهنئة رئيس وزراء ألبانيا بالتعيينات القيادية الجديدة

المصدر: أبوظبي ـ وام

ت + ت - الحجم الطبيعي

هنأ إيدي راما رئيس وزراء جمهورية ألبانيا صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، بمناسبة التعيينات القيادية الجديدة التي أجراها في دولة الإمارات.

وقال: إن هذه التعيينات القيادية تعكس نهج ورؤية صاحب السمو رئيس الدولة لمواصلة التطور والنمو في دولة الإمارات.

وأعرب رئيس الوزراء الألباني في تغريدة له على حسابه بتويتر عن أمنياته بالتوفيق للقيادات الجديدة.

كما تلقى سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة وسمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان نائب حاكم أبوظبي، وسمو الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان نائب حاكم أبوظبي، وسمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي اتصالات هاتفية من الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء في المملكة العربية السعودية الشقيقة، قدم خلالها التهاني بمناسبة التعيينات القيادية الجديدة.

وأعرب الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود خلال الاتصالات عن تمنياته لهم بالتوفيق والسداد في تأدية المهام الموكلة إليهم والمسؤوليات الملقاة على عاتقهم لمواصلة خدمة وطنهم وشعبهم، سائلاً المولى عز وجل أن يبارك هذه الخطوات لما فيه الخير للإمارات وأهلها وتعزيز مسيرتها الحضارية وتحقيق ما يتطلع إليه شعبها من تنمية ورفعة وتقدم.

من جانبهم أعرب سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، وسمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان، وسمو الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان، وسمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان عن شكرهم للأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وتقديرهم للمشاعر الأخوية الصادقة التي عبر عنها تجاه دولة الإمارات وقيادتها وشعبها، متمنين للمملكة الشقيقة مزيداً من التقدم والازدهار.

وأكد الجميع على الروابط الأخوية المتجذرة التي تجمع دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية والحرص المتبادل على تعزيزها وترسيخها بما يخدم مصالح البلدين والشعبين الشقيقين.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز