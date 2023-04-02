«رمضان دبي» يستقطب 110 آلاف مصلٍ للتراويح بالأسبوع الأول

المصدر: دبي - البيان

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أدى 110 آلاف مصلٍ صلاة التراويح في الأسبوع الأول من الشهر الفضيل في كافة المساجد التي تضم فعاليات (رمضان دبي 1444هـ 2023م ) منهم 50 ألف مصلٍ لفعالية قراء دبي و60 ألف مصلٍ لجوامع نخبة القراء، وتنظم دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي فعاليات رمضان دبي تحت شعار (رمضان دبي مع من نحب) وبرعاية كريمة من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله.

وتقام فعالية قراء دبي وفعالية نخبة القراء معاً في (29) جامعاً وموقعاً في إمارة دبي، إضافة إلى جامع مدينة إكسبو دبي بمشاركة 134 قارئاً من داخل وخارج الدولة، منهم 13 قارئاً من خارج الدولة يمثلون كوكبة من كبار قراء العالم الإسلامي على مستوى دول الخليج والعالم العربي، الذين قدموا إلى دبي لإحياء ليالي شهر رمضان الفضيل، و25 قارئاً من داخل الدولة (من المواطنين) و44 من طلاب إدارة مراكز مكتوم للقرآن الكريم وعلومه وقارئان من خارج الدائرة، إضافة إلى (50) قارئاً في (جوامع النخبة) من أئمة الدائرة من أصحاب الأصوات الندية.

وكرمت الدائرة خلال الأسبوع الأول من الشهر الفضيل عدداً من مشاهير القراء منهم القارئ الشيخ عادل عبدالله ريان، والشيخ عبدالعزيز بندر بن بليلة من المملكة العربية السعودية الشقيقة، وتقام الفعاليتان في مساجد إمارة دبي بهدف إحياء ليالي رمضان في صلاتي التراويح والقيام، اتباعاً لسنة النبي صلى الله عليه وسلم، بتأدية شعائر صلاة التراويح وقيام الليل، والاستماع لتلاوات القرآن الكريم بأعذب الأصوات وأنداها في العالم الإسلامي.

ويضم رمضان دبي حزمة من الأنشطة والفعاليات الثقافية الإسلامية المصاحبة وشارك فيها ما يقارب من 3500 مشارك في أنشطة الثقافة الإسلامية خلال الأسبوع الأول من رمضان، تمثلت تلك الأنشطة في نشاط بعنوان (ختمة وتدبر) ومسابقة موظفي حكومة دبي (الموظف الحافظ) وبرنامج فإني قريب بعنوان (وقفة مع أفضل سورة) ومحاضرات للنساء في مسجد مردف الكبير، ومحاضرات مراكز التحفيظ، ودورات الحفظ والمراجعة، ومجالس رمضان بعنوان (عندما تتصافح القلوب)، إضافة إلى تقديم محاضرات دبي عدد (38) محاضرة بعنوان دورة رمضان ورسوخ البيان، و(20) محاضرة بعنوان دورة قصة وتعليق.

جوامع الأسبوع

من أبرز جوامع (قراء دبي) جامع الشيخ راشد بن سعيد آل مكتوم بزعبيل، وجامع الشيخة هند بنت مكتوم بن جمعة آل مكتوم بزعبيل، وجامع الشيخ راشد بن محمد آل مكتوم (الخليج التجاري)، وجامع الشيخ راشد بن محمد آل مكتوم (منطقة الحضيبة)، وجامع القصر (منطقة حتا)، جامع القراءات العشر (محمد خميس البادي) بمنطقة مردف، إضافة إلى جامع إكسبو دبي.

ومن أبرز جوامع (نخبة القراء) هو جامع الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، وجامع محمد حسن الشيخ بالطوار، وجامع راشد بن محمد بن راشد آل مكتوم رحمه الله بالمحيصنة 4، وجامع ناصر بن صالح لوتاه، وجامع الخوانيج الكبير، وجامع مردف الكبير، وجامع العوير الكبير، وجامع الشيخ أحمد بن علي آل ثاني، وجامع جميرا الكبير.

إضافة إلى جانب من الفعاليات المصاحبة الأخرى التي تتمثل في مبادرة هلا رمضان، وفن الرسم على صناديق الملابس، وسبارتن (سباق خيري للأطفال)، ومجالس رمضانية، وبرامج خيرية بالتعاون مع الجمعيات الخيرية، وأنشطة وبرامج إعلامية وثقافية اجتماعية متنوعة حول كيفية نشر المفاهيم الاجتماعية والثقافية والاقتصادية السائدة بين أفراد المجتمع، وبين الجاليات المقيمة في الدولة، بهدف نشر قيم الألفة والمحبة وتعزيز وبث روح التعايش السلمي والتلاحم بين المواطنين والمقيمين من الجاليات، من خلال مبادئ القرآن والسنة، والذي يستهدف كل فئات وشرائح المجتمع من الرجال، والنساء، والأطفال، وكبار السن، والجاليات العربية والأجنبية المختلفة، والمؤسسات الحكومية والخاصة.

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