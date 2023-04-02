حصة بو حميد: المجتمع بكل أطيافه ومؤسساته ملتزم بدعم ذوي التوحد

المصدر: دبي - البيان

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أكدت معالي حصة بنت عيسى بو حميد، مدير عام هيئة تنمية المجتمع في دبي أن الاحتفال باليوم العالمي للتوعية بالتوحد والذي يصادف 2 أبريل من كل عام يؤكد التزام المجتمع بكل أطيافه ومؤسساته نحو الأشخاص من ذوي التوحد، وبضرورة تأمين كل السبل لضمان حصولهم على الدعم الذي يتيح لهم ممارسة حقوقهم الأساسية ومشاركتهم الفعالة في المجتمع.

وقالت بو حميد: «إن التحول نحو عالم شامل يتيح دمج وتمكين أفراده واحترام تنوعهم واختلافاتهم يتطلب وعياً على مستويين، أولاً حقوق جميع الأفراد وضرورة تمكينهم من الحصول عليها، وثانياً طبيعة احتياجاتهم وقدراتهم، بما يتيح التعامل معهم بفهم أوسع وأشمل، وتطوير أدوارهم في الحياة والمجتمع». وأضافت بو حميد: «يعد اليوم العالمي للتوحد مناسبة مهمة التذكير باختلافات وميزات الأشخاص من ذوي التوحد، وطرح برامج ومبادرات تساهم بشكل أكبر في كسر عزلة هذه الشريحة من أفراد المجتمع وإزالة الحواجز التي تحول دون مشاركتهم على قدم المساواة مع الآخرين».

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