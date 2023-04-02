«نهج دبي» توعّي العاملين في قطاع الضيافة بـ«اضطراب التوحد»

المصدر: دبي - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

أطلقت كلية دبي للسياحة، التابعة لدائرة الاقتصاد والسياحة بدبي، دورة بعنوان «اضطراب التوحد والإدراك الحسي» على منصة «نهج دبي» بمناسبة اليوم العالمي للتوعية بالتوحد، وهو ما يسهم في إثراء سلسلة الدورات التدريبية الأخرى التي توفرها الكلية عن طريق «الخدمة الشاملة» و«نهج دبي»، والتي تهدف إلى ضمان تزويد الكوادر البشرية العاملة في قطاع الضيافة ممن يتعاملون بشكل مباشر مع الزوار بالمهارات اللازمة لتقديم أعلى مستويات الخدمة، وتتماشى الدورة الجديدة مع أهداف الكلية الرامية إلى ترسيخ مكانة دبي كوجهة معتمدة للأشخاص الذين يعانون من اضطرابات التوحد.

وتسعى دبي من خلال إجراءات التدقيق المفصلة التي يقودها المجلس الدولي للاعتماد ومعايير التعليم المستمر (IBCCES) لتعزيز مكانتها كوجهة معتمدة ومثالية لمرضى التوحد، حيث تواصل معظم الفنادق ومناطق الجذب في دبي التدقيق على ضمان كفاءة مرافقها، وهو ما يتكامل مع التدريبات التي يمكن للموظفين تلقيها عن طريق منصة نهج دبي.

خدمات

وتعليقاً على الموضوع، قال عيسى بن حاضر، المدير العام لكلية دبي للسياحة: «نلتزم في كلية دبي للسياحة بالمساهمة في تعزيز مكانة دبي كوجهة تتمتع ببنية تحتية متطورة وتقدم خدمات مميزة لكل الزوار الدوليين الذين تستقبلهم دبي، ويمثل إطلاق دورة اضطراب التوحد والإدراك الحسي خطوة مهمة نحو تحقيق هدفنا المتمثل بترسيخ مكانتنا كوجهة معتمدة للأشخاص الذين يعانون من اضطراب التوحد.

وإننا نسعى إلى ضمان أن يحظى جميع المسافرين إلى دبي بتجربة مميزة وممتعة، وذلك من خلال تزويد الموظفين ممن يتعاملون مع الزوار الدوليين والضيوف بالمعرفة اللازمة، والأدوات الضرورية للتعامل مع الأشخاص الذين يعانون من مرض التوحد بأفضل طريقة ممكنة. كما يسرنا إطلاق هذه الدورة في اليوم العالمي للتوعية بالتوحد، بما يتماشى مع جهودنا في استعراض الإمكانات التي تتمتع بها دبي كوجهة عالمية شاملة».

حملة

وتأتي حملة شريط «دوار الشمس» التي أطلقتها مطارات دبي، إلى جانب الخدمات المتنوعة المخصصة للمسافرين من أصحاب الهمم من ذوي الإعاقة غير الظاهرة، كجزء من سعي الإمارة لترسيخ مكانتها كوجهة صديقة للأشخاص المصابين بالتوحد، ويمكن الاستفادة من جميع هذه المزايا عند إظهار الشريط الذي يرتديه المسافرون من أصحاب الهمم مما يتيح لهم الوصول إلى الممرات العائلية والخاصة عند المغادرة والوصول.

وتعد «نهج دبي» منصة تدريب متطورة توفر برامج تدريبية للعاملين في قطاعات السياحة والضيافة، وكذلك القطاعات الخدمية الأخرى في دبي ممن يتعاملون مباشرة مع الزوار الدوليين والضيوف بشكلٍ يومي.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز